Fluminense conhece adversários do Brasileirão de Aspirantes; veja a tabela

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Semifinalista da última edição, o Fluminense conheceu na segunda-feira seus adversários no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Representado por seu time Sub-23, o Tricolor está no Grupo B da competição, junto a Avaí, Bahia, Coritiba, CRB, Fortaleza, RB Bragantino e Santos.

O torneio contará com 16 times divididos em dois grupos. As equipes enfrentarão os adversários da chave oposta na primeira fase, em turno único. Os rivais do Fluminense serão, portanto, os clubes do Grupo A: Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Juventude, Ponte Preta, Vitória e Grêmio, o primeiro adversário do Tricolor, em casa. A previsão de início é para o dia 10 de junho.

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- A expectativa é muito grande. Vamos tentar fazer um campeonato melhor que no ano passado, já começando a falar em título, por que não? Chegamos na semifinal e com certeza, neste ano, estaremos preparados para irmos em busca do título. O Fluminense, pela grandeza que tem, tem que estar sempre procurando ser campeão e representar muito bem esse clube imenso - disse Ailton Ferraz, treinador da equipe.

- Espero que a gente continue a nossa batida na preparação, que está sendo muito boa, estou muito feliz com cada atleta, pela sua entrega no dia a dia. Tenho certeza que vamos estrear bem e com vitória. É fundamental a gente mentalizar sempre a vitória. O grupo vai corresponder no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021 - completou.

Os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, em que as equipes são divididas em dois quadrangulares. Os dois melhores da cada quadrangular se classificam para a terceira fase, que será disputada no formato de mata-mata. A segunda fase está prevista para ter início na segunda quinzena de agosto. Os jogos do mata-mata estão programados para outubro, com a decisão em jogos de ida e volta nos dias 17 e 24.Veja a ordem das partidas (datas e horários ainda a serem confirmados):