Fluminense comemora retorno de Yago Felipe aos treinos após Covid-19

Após cumprir o isolamento de 10 dias, o meio-campista Yago Felipe se reapresentou ao Fluminense nesta quarta-feira. Assintomático, ele vinha realizando treinos em casa neste período. Nas redes sociais, o clube comemorou a volta do jogador, que vinha sendo titular.
– Recuperado! Bem-vindo de volta, Yago! Boa, Guerreiro - escreveu o clube no Instagram.
Yago agora dependerá do condicionamento físico para saber se poderá ser relacionado para o confronto com o Internacional, no domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe embarca para Porto Alegre no sábado.