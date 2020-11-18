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Fluminense comemora retorno de Yago Felipe aos treinos após Covid-19

Jogador estava afastado nos últimos 10 dias e pode ser alternativa para Odair no duelo contra o Internacional, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 14:20

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:20

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após cumprir o isolamento de 10 dias, o meio-campista Yago Felipe se reapresentou ao Fluminense nesta quarta-feira. Assintomático, ele vinha realizando treinos em casa neste período. Nas redes sociais, o clube comemorou a volta do jogador, que vinha sendo titular.
– Recuperado! Bem-vindo de volta, Yago! Boa, Guerreiro - escreveu o clube no Instagram.
Yago agora dependerá do condicionamento físico para saber se poderá ser relacionado para o confronto com o Internacional, no domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe embarca para Porto Alegre no sábado.

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