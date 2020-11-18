Fluminense comemora retorno de Yago Felipe aos treinos após Covid-19

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após cumprir o isolamento de 10 dias, o meio-campista Yago Felipe se reapresentou ao Fluminense nesta quarta-feira. Assintomático, ele vinha realizando treinos em casa neste período. Nas redes sociais, o clube comemorou a volta do jogador, que vinha sendo titular.

– Recuperado! Bem-vindo de volta, Yago! Boa, Guerreiro - escreveu o clube no Instagram.