Fluminense começa bem, mas defesa compromete jogo e ataque não consegue reverter o cenário

Crédito: Com a derrota, Fluminense estaciona no meio da tabela do Brasileirão (Cesar Greco / Palmeiras

No último sábado, o Fluminense sofreu a quarta derrota do Brasileirão, em jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Apesar de fazer início consistente, a equipe perdeu duas chances claras de gols e cravou a derrota com gol contra de Manoel no segundo tempo. Na primeira etapa da partida, o Tricolor teve o melhor desempenho em campo. Os 45 minutos iniciais foram marcados pelas chances criadas pelo time, mas desperdiçadas por Gabriel Teixeira e Nene, respectivamente. Mesmo não conseguindo aproveitar as oportunidades, o Flu oscilou pouco e fez boa movimentação no meio-campo com Yago Felipe e Martinelli, embora tenha deixado espaços para interceptações do Palmeiras em alguns momentos.

+ ATUAÇÕES: Com gol contra, Manoel faz a pior atuação em derrota do FluDefensivamente, a equipe de Roger Machado foi pouco acionada no primeiro tempo, mas se mostrou insuficiente quando necessária. Sem Luccas Claro, que vinha sendo a referência no setor, Manoel ficou sobrecarregado com as falhas de Samuel Xavier. David Braz também não foi participativo no início e fez com que o zagueiro ficasse praticamente sozinho na função. No segundo tempo, o Fluminense continuou controlando o meio-campo, mas foi responsável pela própria derrota. Em contra-ataque pelo lado esquerdo, o Palmeiras avançou e, após falha de Egídio, conseguiu fazer um cruzamento preciso para dentro da área. Manoel não dominou a bola e estufou a rede de Marcos Felipe, marcando para o mandante.

+ VÍDEO: Veja o gol que deu a vitória ao Palmeiras sobre o FluminenseA partir deste momento, o time passou a não conseguir criar no setor ofensivo e errou nas transições para o ataque. Sem levar perigo, o Flu fez jogo reativo durante a maior parte da segunda etapa. O técnico Roger Machado fez reposições, na tentativa de voltar à agressividade de início, mas não teve sucesso. A saída de Yago Felipe em particular piorou o desempenho da equipe no final do confronto.