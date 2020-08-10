Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense chega à sua terceira derrota seguida em estreias no Brasileirão; Confira o retrospecto
futebol

Fluminense chega à sua terceira derrota seguida em estreias no Brasileirão; Confira o retrospecto

Nas dezoito edições no sistema de pontos corridos, o Tricolor venceu nove, perdeu seis e empatou três vezes. Além dos gaúchos, time também perdeu para Goiás e Corinthians...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:00
Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
Neste domingo, o Fluminense estreou com derrota no Brasileirão 2020 contra o Grêmio, em Porto Alegre. Com gol de Diego Souza, a equipe carioca perdeu por 1 a 0 na Arena. Neste sentido, o Tricolor perdeu pela pela terceira vez seguida em estreias desde que foi implementado o sistema de pontos corridos no campeonato, em 2003.
Nesses dezoito anos, o Flu participou de todas as edições da era de turno e returno da competição. Ao todo, foram nove vitórias, seis derrotas e apenas três empates em suas estreias. Além da derrota para o Grêmio, deste domingo, o Tricolor também perdeu para o Goiás, em 2019, e para o Corinthians, em 2018.
Nas duas últimas edições em que levantou o troféu, em 2010 e 2012, o Tricolor das Laranjeiras viveu dois momentos distintos na primeira rodada dos campeonatos. Em 2010, a equipe iniciou sua trajetória com uma derrota para o Ceará, no estádio do Castelão. Dois anos depois, o time estreou novamente fora de casa, mas dessa vez venceu o Corinthians, em pleno Pacaembu.Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. A equipe necessita vencer para se recuperar na competição e conquistar os seus primeiros três pontos. Além disso, o time precisa melhorar na criação e transições ofensivas, principal ponto em que pecou na derrota para o Grêmio.
Confira todas as estreias do Fluminense na era dos pontos corridos
2003 – Criciúma 2 x 0 Fluminense – Estádio Heriberto Hülse (Criciúma-SC)
2004 – Paysandu 3 x 3 Fluminense – Estádio Mangueirão (Belém-PA)
2005 – Fluminense 2 x 1 São Paulo – Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda-RJ)
2006 – Athletico Paranaense 1 x 2 Fluminense – Arena da Baixada (Curitiba-PR)
2007 – Fluminense 2 x 2 Cruzeiro – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
2008 – Atlético-MG 0 x 0 Fluminense – Mineirão (Belo Horizonte-MG)
2009 – Fluminense 1 x 0 São Paulo – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
2010 – Ceará 1 x 0 Fluminense – Castelão (Fortaleza-CE)
2011 – Fluminense 0 x 2 São Paulo – São Januário (Rio de Janeiro-RJ)
2012 – Corinthians 0 x 1 Fluminense – Pacaembu (São Paulo-SP)
2013 – Fluminense 2 x 1 Athletico Paranaense – Estádio Cláudio Moacyr (Macaé-RJ)
2014 – Fluminense 3 x 0 Figueirense – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
2015 – Fluminense 1 x 0 Joinville – Maracanã (Rio de Janeiro)
2016 – América-MG 0 x 1 Fluminense – Estádio Independência (Belo Horizonte-MG)
2017 – Fluminense 3 x 2 Santos – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
2018 – Corinthians 2 x 1 Fluminense – Arena Corinthians (São Paulo-SP)
2019 – Fluminense 0 x 1 Goiás – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
2020 - Grêmio 1 x 0 Fluminense - Arena Grêmio (Porto Alegre-RS)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados