Fluminense chega à sua terceira derrota seguida em estreias no Brasileirão; Confira o retrospecto

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

Neste domingo, o Fluminense estreou com derrota no Brasileirão 2020 contra o Grêmio, em Porto Alegre. Com gol de Diego Souza, a equipe carioca perdeu por 1 a 0 na Arena. Neste sentido, o Tricolor perdeu pela pela terceira vez seguida em estreias desde que foi implementado o sistema de pontos corridos no campeonato, em 2003.

Nesses dezoito anos, o Flu participou de todas as edições da era de turno e returno da competição. Ao todo, foram nove vitórias, seis derrotas e apenas três empates em suas estreias. Além da derrota para o Grêmio, deste domingo, o Tricolor também perdeu para o Goiás, em 2019, e para o Corinthians, em 2018.

Nas duas últimas edições em que levantou o troféu, em 2010 e 2012, o Tricolor das Laranjeiras viveu dois momentos distintos na primeira rodada dos campeonatos. Em 2010, a equipe iniciou sua trajetória com uma derrota para o Ceará, no estádio do Castelão. Dois anos depois, o time estreou novamente fora de casa, mas dessa vez venceu o Corinthians, em pleno Pacaembu.Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. A equipe necessita vencer para se recuperar na competição e conquistar os seus primeiros três pontos. Além disso, o time precisa melhorar na criação e transições ofensivas, principal ponto em que pecou na derrota para o Grêmio.

Confira todas as estreias do Fluminense na era dos pontos corridos

2003 – Criciúma 2 x 0 Fluminense – Estádio Heriberto Hülse (Criciúma-SC)

2004 – Paysandu 3 x 3 Fluminense – Estádio Mangueirão (Belém-PA)

2005 – Fluminense 2 x 1 São Paulo – Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda-RJ)

2006 – Athletico Paranaense 1 x 2 Fluminense – Arena da Baixada (Curitiba-PR)

2007 – Fluminense 2 x 2 Cruzeiro – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

2008 – Atlético-MG 0 x 0 Fluminense – Mineirão (Belo Horizonte-MG)

2009 – Fluminense 1 x 0 São Paulo – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

2010 – Ceará 1 x 0 Fluminense – Castelão (Fortaleza-CE)

2011 – Fluminense 0 x 2 São Paulo – São Januário (Rio de Janeiro-RJ)

2012 – Corinthians 0 x 1 Fluminense – Pacaembu (São Paulo-SP)

2013 – Fluminense 2 x 1 Athletico Paranaense – Estádio Cláudio Moacyr (Macaé-RJ)

2014 – Fluminense 3 x 0 Figueirense – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

2015 – Fluminense 1 x 0 Joinville – Maracanã (Rio de Janeiro)

2016 – América-MG 0 x 1 Fluminense – Estádio Independência (Belo Horizonte-MG)

2017 – Fluminense 3 x 2 Santos – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

2018 – Corinthians 2 x 1 Fluminense – Arena Corinthians (São Paulo-SP)

2019 – Fluminense 0 x 1 Goiás – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)