Fluminense chega a 50 jogos na temporada diante do São Paulo; veja os números do time até aqui

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fará também seu 50º jogo na atual temporada. O adversário da noite será o São Paulo, às 20h30 deste domingo, no Maracanã, em confronto que terá transmissão em tempo real do LANCE!. Fazendo uma campanha irregular, o time de Marcão tenta engatar uma boa sequência antes da Copa do Brasil na quarta-feira.

São 21 vitórias, 14 empates e 14 derrotas até aqui. A equipe marcou 68 gols e sofreu 23 ao longo de Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Além disso, foram 12 triunfos como mandante, sete empates e seis derrotas. Já fora de casa, são 10 vitórias, seis empates e sete derrotas.

Veja a tabela do Brasileirão- Vamos buscar o equilíbrio para não sofrer tanto. Eles vieram com nove ou 10 dias de treinamento, teremos essa dificuldade com o São Paulo também, que folgou. Aproveitamos o Caio (Paulista) agora, a ideia era colocar menos tempo, mas tivemos que colocar antes. Vamos buscar o equilíbrio nos dois tempos - disse Marcão após a vitória contra a Chapecoense, na terça-feira.

O artilheiro é o atacante Fred, que balançou a rede em 17 oportunidades. Já Nene, atualmente reserva, ainda é o líder em assistências, com seis até o momento. Veja a seguir alguns dados: GOLS

Como citado, Fred foi quem mais vezes marcou para o Flu. Ele é seguido por Abel Hernández, com sete, Nene e Gabriel Teixeira, com cinco, Kayky, Caio Paulista e Yago Felipe, com quatro. Já Paulo Henrique Ganso, Lucca e Bobadilla aparecem com três gols, enquanto John Kennedy, Nino e Luiz Henrique fizeram dois cada. Fecham a lista Jhon Arias, Manoel, Egídio, Cazares, André, Igor Julião e Alexandre Jesus, com um.

PASSES

Quem mais serviu os companheiros foi Nene (Fred três vezes, Kayky, Nino e Abel). Em seguida, Luiz Henrique (Kayky, Abel, André e Biel), Egídio (Fred, Cazares, Manoel e Nino), Fred (Caio Paulista, Nene, Luiz Henrique e Arias) e Danilo Barcelos (Ganso, Lucca, Lucca e Luiz Henrique) vem com quatro assistências cada. Martinelli (Fred 2x e Kayky), Kayky (John Kennedy, Biel e Fred), Cazares (Fred 2x e Caio Paulista) e Yago Felipe (Abel, Biel e Bobadilla) tem três.

Fecham a lista Ganso (Biel e Yago) e Caio Paulista (Nene e Egídio), com duas, além de Raí (Alexandre Jesus), Julião (Ganso), Lucca (Ganso), Luccas Claro (Kayky), Abel (Yago), Biel (Fred), Bobadilla (Caio Paulista), Nino (Caio Paulista) e André (Yago), todos com uma.

CLÁSSICOS

Nesta temporada, o Fluminense teve três vitórias, dois empates e uma derrota em clássicos disputados. Fred foi quem mais marcou, com dois gols. Igor Julião, Nino, Abel Hernández e André também deixaram os deles.

GOLS NO FIM

O Fluminense teve alguns momentos importantes marcando gols na reta final das partidas, como por exemplo as vitórias em dois clássicos com o Flamengo, além do empate com o Red Bull Bragantino. No total, foram 12 gols marcados após os 35 minutos do segundo tempo.

Já contra, houve derrotas para Resende e Volta Redonda no Carioca, além de Grêmio, Internacional e Atlético-MG no Brasileirão. No total, foram nove na reta final das partidas. Com relação às viradas, foram três contra (Resende, Red Bull Bragantino e Athletico-PR) e três a favor (Madureira, Santa Fe e Sport).