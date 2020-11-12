Fluminense bate Sampaio Corrêa e assume liderança de grupo no Sub-23

O Fluminense conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, a equipe do técnico Marcão bateu o Sampaio Corrêa por 3 a 1, pela 7ª rodada da fase de grupos no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Samuel abriu o placar para o Tricolor e Matheus Pato garantiu o segundo e terceiro gols. Thiago Santos descontou para o time maranhense de pênalti.
Com o resultado, o Flu chega aos 11 pontos e assume a liderança do Grupo B. O Corinthians, que era o primeiro, perdeu para o Vila Nova. Com isso, a equipe carioca se aproxima da classificação para as quartas de final da competição, vaga que pode ser garantida nesta sexta caso o Paraná não vença o Paysandu.
Já o Sampaio Corrêa permanece com sete pontos na penúltima colocação do Grupo A e, portanto, não tem mais chances de classificação.
Na última rodada da fase de grupos, o Fluminense recebe o Vila Nova em Laranjeiras, enquanto o Sampaio Corrêa encara o Corinthians. As duas partidas são na quinta-feira, às 15h.