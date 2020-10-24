Fluminense bate o Vasco e conquista primeira vitória na Taça Rio sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense e Vasco ainda não haviam vencido na Taça Rio sub-20 e se enfrentaram neste sábado em busca do primeiro resultado positivo na competição. Melhor para o Tricolor, que contou com gol de Miguel para bater o rival por 1 a 0 no Estádio Nivaldo Pereira (Artsul).

Com o resultado pela terceira rodada do Estadual, o Flu chega a cinco pontos e sobe para a vice-liderança do Grupo A. O Tricolor, vale destacar, ainda pode perder posições até o fim da rodada. Já o Vasco segue zerado e é o lanterna.