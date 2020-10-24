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Fluminense bate o Vasco e conquista primeira vitória na Taça Rio sub-20

Gol da equipe tricolor foi marcado por Miguel; Flu disputa a competição com equipe alternativa por conta do Brasileirão da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 14:48

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:48

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Fluminense e Vasco ainda não haviam vencido na Taça Rio sub-20 e se enfrentaram neste sábado em busca do primeiro resultado positivo na competição. Melhor para o Tricolor, que contou com gol de Miguel para bater o rival por 1 a 0 no Estádio Nivaldo Pereira (Artsul).
Com o resultado pela terceira rodada do Estadual, o Flu chega a cinco pontos e sobe para a vice-liderança do Grupo A. O Tricolor, vale destacar, ainda pode perder posições até o fim da rodada. Já o Vasco segue zerado e é o lanterna.
Com o Campeonato Brasileiro sub-20 e outras competições, como o Copa do Brasil, acontecendo praticamente ao mesmo tempo, as equipes tem mandado jogadores reservas em alguns jogos do Carioca.

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