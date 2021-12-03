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futebol

Fluminense avança e faz proposta oficial por Felipe Melo

Volante de 38 anos está próximo do fim de seu contrato com o Palmeiras e também é alvo do Internacional
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 07:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 07:00

O Fluminense apresentou uma proposta oficial ao volante Felipe Melo, do Palmeiras. O jogador de 38 entrou na mira do clube carioca nas últimas semanas por estar próximo ao final de seu contrato com o Verdão. A informação foi publicada por André Hernan e Paula Carvalho, do ge.
A oferta inicial estabelece um vínculo de um ano. A expectativa do Fluminense é que seja respondida em breve, dado que Melo também é alvo do Internacional, que já iniciou conversas com o jogador e pretende contar com ele por duas temporadas.O futuro dele ainda segue aberto no Palmeiras. Embora tenha manifestado o desejo de permanecer, a decisão da renovação de seu contrato será tomada somente por Leila Pereira, nova presidente do clube, que assume a cadeira apenas no dia 15 de dezembro.
O mandatário em exercício, Maurício Galiotte, afirmou em entrevista ao SporTV que não estenderia o vínculo por dois anos caso fosse o responsável pela decisão. Ainda assim, deixou a pauta para gestão seguinte, que estará à frente do clube nas próximas três temporadas.
No Verdão desde 2017, Felipe Melo construiu história vencedora com a camisa alviverde. O camisa 30 soma 225 jogos e 13 gols, além de cinco títulos no Maior Campeão Nacional.
Crédito: Foto:CesarGreco

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