Fluminense arrecada R$ 47 mil em leilão de camisas LGBTQIA+; valor será doado para ONG

Crédito: Reprodução/Fluminense FC

O Fluminense arrecadou um valor total de R$ 47.886,00 com o leilão de 23 camisas em ação de apoio ao movimento LGBTQIA+. Os uniformes foram utilizados na partida contra o Corinthians, no último dia 27 de junho, e os lances foram encerrados na noite da última quarta-feira. A quantia será doada para o "Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT", uma organização não-governamental que atua há 28 anos no auxílio à comunidade.

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A camisa utilizada por Nino com o número 24 foi a que recebeu o lance mais alto, de R$ 4.200,00. O clube coloriu os números dos atletas e a faixa de capitão com o arco-íris, assim como o patch com #TimeDeTodos no peito. O leilão foi feito em parceria com a "Play for a Cause" e as peças ficariam disponíveis até o dia 4 de julho, mas foi estendido por três dias.

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