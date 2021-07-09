Fluminense arrecada R$ 47 mil em leilão de camisas LGBTQIA+; valor será doado para ONG

O Fluminense arrecadou um valor total de R$ 47.886,00 com o leilão de 23 camisas em ação de apoio ao movimento LGBTQIA+. Os uniformes foram utilizados na partida contra o Corinthians, no último dia 27 de junho, e os lances foram encerrados na noite da última quarta-feira. A quantia será doada para o "Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT", uma organização não-governamental que atua há 28 anos no auxílio à comunidade.
+ Fred entra na lista dos 20 jogadores com mais partidas pelo Fluminense. Confira quem mais vestiu o uniforme tricolor
A camisa utilizada por Nino com o número 24 foi a que recebeu o lance mais alto, de R$ 4.200,00. O clube coloriu os números dos atletas e a faixa de capitão com o arco-íris, assim como o patch com #TimeDeTodos no peito. O leilão foi feito em parceria com a "Play for a Cause" e as peças ficariam disponíveis até o dia 4 de julho, mas foi estendido por três dias.
Veja a tabela do Brasileirão
O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT é uma ONG que dá auxílio a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. O enfoque é na cidadania, promoção dos direitos humanos e de uma cultura de paz, combate à violência, justiça social, prevenção de doenças, entre outras questões que busquem a melhoria da qualidade de vida dessa população. VEJA TODOS OS VALORES FINAIS:Nino - R$ 4.200,00Cazares - R$ 2.700,00Martinelli - R$ 2.500,00Yago Felipe - R$ 2.500,00Luccas Claro - R$ 2.350,00Abel Hernández - R$ 2.250,00Paulo Henrique Ganso - R$ 2.200,00Kayky - 2.090,00David Braz - R$ 2.005,00Igor Julião - R$ 2.000,00Manoel - R$ 2.000,00Luiz Henrique - R$ 2.000,00Lucca - 2.000,00Bobadilla - R$ 1.950,00Calegari - R$ 1.950,00Gabriel Teixeira - R$ 1.890,00Gustavo Apis - R$ 1.850,00Egídio - R$ 1.700,00Muriel - R$ 1.650,00Marcos Felipe - R$ 1.600,00Wellington - R$ 1.600,00André - R$ 1.501,00Danilo Barcelos - R$ 1.400,00