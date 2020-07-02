Fluminense arrecada mais de R$81 mil com venda de ingressos virtuais para jogo contra o Volta Redonda

A derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, no último domingo, pela 4ª rodada da Taça Rio, deixou um gosto amargo para o Fluminense no retorno do Campeonato Carioca, mas o clube teve, ao menos, um motivo para comemorar. O Tricolor arrecadou R$81.805,45 com a venda de 11.304 ingressos virtuais para a partida. Toda a renda arrecadada será doada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência em desenvolvimento e pesquisa na área da saúde no Brasil. A ação foi realizada em parceria com o Voltaço. As entradas simbólicas tiveram valor de R$ 4 para sócios e R$ 9, para não-sócios. Durante a paralisação do futebol, o clube já havia feito vendas de entradas simbólicas semelhantes para reprises de jogos históricos como a final do Carioca de 1995, do gol de barriga de Renato Gaúcho e o jogo contra o Palmeiras, que valeu o título Brasileiro de 2012.
O Tricolor volta a campo, nesta quinta-feira, contra o Macaé, às 17h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A partida é válida pela quinta e última rodada da Taça Rio. Com nove pontos e na liderança do Grupo B, o Flu está praticamente classificado para as semifinais do segundo turno. Volta Redonda, Madureira e Vasco disputam a outra vaga entre os quatro.