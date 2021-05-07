Fluminense arrecada mais de R$ 59 mil com venda de ingressos simbólicos na estreia da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em ação realizada na estreia da Libertadores, contra o River Plate (ARG), no dia 22 de abril, o Fluminense vendeu 3.988 ingressos simbólicos para a partida, que terminou empatada em 1 a 1. A medida tinha como objetivo arrecadar fundos que serão revertidos para a realização de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

> ATUAÇÕES: Fluminense sofre com desgaste físico, mas segura o empate fora de casa e segue na liderança

Foram comprados 3.374 bilhetes virtuais por sócios e 614 por não sócios, com uma arrecadação de R$ 59.040,00, como divulgado pelo clube nesta sexta-feira. O valor dos ingressos era de R$ 10 para sócios (no primeiro ingresso) e a R$ 20 para não-sócios.

Veja a tabela da Libertadores

Havia uma ação para presentear o torcedor que mais comprasse ingressos e o sócio Douglas Janucci foi o ganhador de uma camisa usada na partida, após a compra de 200 bilhetes. O prêmio será entregue em uma ação no CT Carlos Castilho.