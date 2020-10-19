Fluminense aproveita semana livre e espera por volta dos lesionados; Luiz Henrique irá para a Seleção

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Depois de ter apenas uma semana livre desde o início do Campeonato Brasileiro, o Fluminense viverá uma situação diferente da maioria de seus concorrentes na parte de cima da tabela. Eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Tricolor não voltará a jogar rodadas de meio de semana. Com o próximo jogo apenas no domingo, a comissão técnica espera ter tempo para descansar, corrigir erros e principalmente poder recuperar completamente os jogadores que estão no departamento médico.

O Flu está de folga nesta segunda-feira após jogar no sábado contra o Bahia. O elenco se reapresenta na manhã desta terça para o treinamento às 11h. Substituído nos primeiros minutos do duelo no Maracanã após sentir a coxa, o volante Yago Felipe deve ser reavaliado no CT Carlos Castilho. Ele se junta a Michel Araújo e Yuri, ambos em transição para volta aos jogos, além de Fernando Pacheco, que deve ficar mais uma semana fora.

Outro jogador que ficará fora é o atacante Luiz Henrique, que marcou seu primeiro gol como profissional ao abrir o placar contra o Vozão. Na quarta-feira, ele se apresenta à Seleção Brasileira para um período de treinamentos em Itu, no interior de São Paulo, com o técnico André Jardine. Ele perderá os duelos com o Santos e o Fortaleza. Além do jovem, o zagueiro Digão perderá o próximo jogo por levar o terceiro cartão amarelo. Com a suspensão, a disputa por posições na defesa deve ficar ainda mais quente, já que todas as opções usadas por Odair acabaram correspondendo.

Wellington Silva já foi liberado pelo departamento médico e não aparece mais na lista dos machucados, mas ficou fora da lista de relacionados para o jogo da 16ª rodada. Do meio para frente, o técnico Odair Hellmann tem, além do atacante de 27 anos, Marcos Paulo, Nenê, Fred, Lucca e Caio Paulista disponíveis para encarar o Santos em casa, às 16h.