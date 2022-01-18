Fluminense anuncia três reforços para o elenco feminino

Após fechar o elenco masculino para 2022, o Fluminense tem procurado reposições para o time feminino. Nesta terça-feira, o clube anunciou a chegada de mais três reforços: as atacantes Dan Nunes e Bebel, e a zagueira e volante Bia Cardoso. Até agora, o Tricolor contratou seis atletas para a modalidade. Dan Nunes, de 27 anos, tem passagens pelo português Boa Vista, além de ter vestido a camisa Lusaca-BA, Vitória-BA e Real Brasília-DF. Antes de acertar com o Flu, a atacante estava atuando pelo Bahia. Ao assinar com o Tricolor, ela relembrou sua trajetória e comemorou a contratação.

- Comecei jogando bola com os meus primos, com incentivo dos meus pais. Disputava torneios no meio dos homens porque não tinham meninas para jogar. Fui para Salvador fazer um teste no Lusaca e passei. A partir daí ganhei projeção no Esporte Clube Vitória e consegui realizar meu grande sonho. A expectativa de jogar pelo Fluminense é a melhor possível. Espero fazer uma boa temporada e alcançar as metas estabelecidas.

> Confira a tabela do Carioca 2022Bebel, de 26 anos, também possui uma história parecida. O futebol na rua da infância se tornou paixão e, depois, profissão. A atacante, que tem passagens pelo SEB Búzios e Vasco da Gama, celebrou o acerto com o Fluminense e disse que está ansiosa para ser treinada por Thaissan Passos, comandante tricolor.

- Comecei no futebol jogando na rua com meu irmão, primo e amigos. Fui morar em Búzios e lá havia um time feminino chamado Seb. Em 2017, participamos de um campeonato onde eu fui artilheira. Minha expectativa em defender a camisa do Fluminense está muito boa. Quero dar o melhor de mim, sempre buscar a melhor forma para defender esse clube gigante. Nesses últimos anos vi o excelente trabalho da treinadora Thaissan, chegando nas finais do Carioca e espero corresponder às expectativas dela, trabalhar forte juntamente com o grupo e ir em busca de títulos. Quero fazer história no Fluminense e nesse time de Guerreiras - disse. Bia Cardoso também veio para lutar pelo acesso para a Série A1 do Brasileiro. Aos 23 anos, a volante e zagueira já atuou no Centro Olímpico, Juventus da Mooca e Vasco da Gama. No anúncio, a jogadora revelou que espera disputar títulos com o Flu nesta temporada.

- Comecei a jogar bola quando ainda era pequena, na rua com o meninos. Em 2011, fiz o meu primeiro teste no futebol feminino no Centro Olímpico, onde permaneci até 2017 e completei os meus anos de base ganhando títulos. No final de 2017 fui para o Juventus da Mooca e joguei no time adulto, disputando competições importantes como Paulista e Brasileiro A2. Fiquei no Juventus até 2020 e em 2021 fui contratada pelo Vasco da Gama. Estou muito feliz e motivada em defender esse lindo clube que é o Fluminense. Espero poder ajudar a equipe a conquistar títulos - afirmou.