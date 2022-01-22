Fluminense anuncia quatro jogadoras para reforçar o elenco do feminino adulto na temporada

De olho no acesso para a Série A1 do Brasileiro Feminino, o Fluminense segue reforçando o elenco da categoria. Neste sábado, o clube anunciou a contratação das volantes Cidiele Duarte e Taissinha, da meia-atacante Maria Vitoria e da zagueira Índia. Até agora, 11 atletas acertaram com o Tricolor para a temporada de 2022. Cidiele, de 18 anos, relembrou a trajetória que a levou até o Flu e disse que o clube será uma oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal. Ela tem passagens pelo Lusaca, Vitória e VF4.

- Nasci em uma família fanática por futebol e desde muito pequena já me interessei por jogar. Foi quase inevitável. Mas era a única menina, tive que iniciar jogando com meninos e foi assim por muito tempo. Com isso, sofri alguns preconceitos e pensei em desistir, mas minha família sempre me apoiou. Meu objetivo é honrar a camisa do Fluminense. Busco crescer, evoluir como atleta, então vou para dar o meu melhor.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAos 19 anos, Taissinha viverá a primeira experiência fora do Vitória, clube onde foi revelada. A jogadora comemorou a mudança e afirmou que quer ajudar o Tricolor a conquistar seus objetivos durante o ano.

- Comecei a jogar bola aos sete anos. Sempre tive o apoio e incentivo dos meus pais e familiares. É um prazer e uma honra enorme defender o Fluminense. É a realização de um sonho poder fazer parte desse clube gigante. Espero que seja uma temporada de muito sucesso, e realizações. Irei trabalhar muito para que possamos alcançar juntas nossos objetivos - disse. Maria Vitoria, também com 19 anos, tem passagens pelo São José dos Campos, Foz do Iguaçu, Iranduba, Atlético Mineiro, Minas Brasília, Fortaleza e 3B da Amazônia, time em que atuava antes de acertar com o Flu. A meia-atacante também celebrou a contratação e revelou que tem altas expectativas para a equipe feminina.

- As expectativas são as melhores possíveis. Estou muito feliz em poder fazer parte desse clube. Espero que seja um ano de muitas conquistas. Vim para somar e vou dar o meu melhor.

> Veja a tabela do Carioca 2022Reforço da defesa, Índia destacou que seu maior objetivo é honrar as três cores. A zagueira, que tem passagens pelo Bahia, Lusaca e Vitória, disse que espera contribuir para o grupo e ser convocada para a Seleção Brasileira.

- Quero honrar esse escudo e conquistar muitos títulos. Pretendo dar orgulho para a comissão e para a minha família e vou me dedicar ao máximo. Espero ajudar a equipe e minhas companheiras dentro de campo e chegar à Seleção através do meu desempenho no Fluminense - finalizou.