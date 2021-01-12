Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense anuncia oito jogadoras para o time de futebol feminino

Tricolor brigará na próxima temporada mais uma vez pelo acesso para a Série A1 do Brasileirão; apenas uma jogadora ainda não se apresentou...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 17:51
Crédito: Mailson Santana/ FFC
Pensando já na briga pelo acesso para a A1 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense reforçou o time feminino e acertou a chegada de oito jogadoras para o time principal. São elas Gabrielle, Altamires, Rayssa, Tainá, Suelane, Rayla, Rivena e Gabriela Batista. Esta última ainda não se apresentou pois cumpre isolamento por conta da Covid-19.
> Tem jogo até fevereiro! Veja o calendário do seu time até o final da atual temporada
Antes de estrear na competição nacional em maio, o Flu entra em campo já a partir do dia 27 de janeiro para a estreia no Campeonato Carioca. A treinadora Thaissan Passos exaltou os novos reforços do Tricolor. Para o setor defensivo, Tainá e Suelane são goleiras e Altamires é zagueira e volante. Na frente, Gabrielle e Gabriela são meias, Rayssa é meia-atacante, Rayla é centroavante e Rivena joga na ponta.
- Conseguimos trazer atletas com experiência na A1, no mercado europeu, com uma vivência grande em competições nacionais, além de atletas com convocações para a seleção brasileira no currículo. Estas meninas, com as atletas que permaneceram no elenco, deram um grande equilíbrio ao nosso grupo de trabalho, temos um time muito comprometido para iniciar 2021 - disse a treinadora, ao site oficial do Fluminense.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Flu acabou eliminado nos pênaltis pelo Fortaleza no Brasileiro, no fim de novembro, em partida pelas oitavas de final. Em 2019, o Fluminense foi vice-campeão carioca, perdendo para o Flamengo na decisão. Com a pandemia, a Ferj cancelou o torneio feminino de 2020.
- Acredito que mesmo sendo um ano atípico, a competição vai ser equilibrada, tivemos bons jogos no Campeonato Carioca de 2019, e as equipes estão se estruturando. Vamos trabalhar para fazer uma grande competição, e conseguirmos iniciar a temporada com o pé direito - completou Thaissan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados