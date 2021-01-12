Fluminense anuncia oito jogadoras para o time de futebol feminino

Crédito: Mailson Santana/ FFC

Pensando já na briga pelo acesso para a A1 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense reforçou o time feminino e acertou a chegada de oito jogadoras para o time principal. São elas Gabrielle, Altamires, Rayssa, Tainá, Suelane, Rayla, Rivena e Gabriela Batista. Esta última ainda não se apresentou pois cumpre isolamento por conta da Covid-19.

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Antes de estrear na competição nacional em maio, o Flu entra em campo já a partir do dia 27 de janeiro para a estreia no Campeonato Carioca. A treinadora Thaissan Passos exaltou os novos reforços do Tricolor. Para o setor defensivo, Tainá e Suelane são goleiras e Altamires é zagueira e volante. Na frente, Gabrielle e Gabriela são meias, Rayssa é meia-atacante, Rayla é centroavante e Rivena joga na ponta.

- Conseguimos trazer atletas com experiência na A1, no mercado europeu, com uma vivência grande em competições nacionais, além de atletas com convocações para a seleção brasileira no currículo. Estas meninas, com as atletas que permaneceram no elenco, deram um grande equilíbrio ao nosso grupo de trabalho, temos um time muito comprometido para iniciar 2021 - disse a treinadora, ao site oficial do Fluminense.

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O Flu acabou eliminado nos pênaltis pelo Fortaleza no Brasileiro, no fim de novembro, em partida pelas oitavas de final. Em 2019, o Fluminense foi vice-campeão carioca, perdendo para o Flamengo na decisão. Com a pandemia, a Ferj cancelou o torneio feminino de 2020.