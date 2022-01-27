Fluminense anuncia novo técnico para equipe do sub-17

A categoria sub-17 do Fluminense já conhece seu novo treinador. Nesta quinta, o clube anunciou que Daniel Pinheiro, técnico do sub-16, irá assumir a equipe que estava sem treinador desde a saída de Guilherme Torres, que migrou para o sub-20 após Eduardo Oliveira deixar o comando do time para treinar profissional do Cuiabá. O técnico comemorou a mudança e disse que busca títulos com o grupo nesta temporada. - Estou muito feliz, motivado e preparado para este grande desafio. É um ano de competições importantes, no qual entramos com o objetivo de desenvolver da melhor maneira possível os atletas para o futuro do Fluminense e disputar os títulos da temporada, que faz parte do DNA vencedor do clube - disse.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDaniel chegou no Tricolor em 2000, e treinou todas as categorias do futsal antes de ir para Xerém, quatro anos depois. Em 2019, voltou para o Flu e, como técnico do sub-16, conquistou a Aldeia Cup na última temporada. Além disso, teve participação importante no título da Copa Rio Sub-17. Por esta experiência no clube, Rui Reisinger, vice-presidente da base, afirmou que o treinador está pronto para o novo desafio.

- O Daniel Pinheiro é um profissional formado aqui em Xerém, que no passado conquistou títulos nas categorias menores, foi campeão Brasileiro Sub-20 como auxiliar técnico, deixou o clube e retornou já conquistando o título da Aldeia Cup Sub-16, em 2021. Tem licença da CBF e temos certeza de que ele já está bem maduro e merece esta oportunidade na nossa categoria Sub-17.

> Veja a tabela do Cariocão 2022