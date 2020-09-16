Fluminense anuncia novo patrocínio para as mangas da camisa

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem um novo patrocinador. A marca de roupas Zinzane terá sua logomarca exposta nas mangas da camisa do Tricolor já a partir desta quarta-feira, na partida contra o Atlético-GO. Outros espaços do clube também serão ocupados pelos próximos 16 meses.

Confira a nota publicada no site oficial do clube:

"A Zinzane é a mais nova patrocinadora oficial do Fluminense. O contrato terá duração de 16 meses (setembro de 2020 a dezembro de 2021) e a logo estará estampada nas mangas já a partir da partida de hoje (16/09) à noite, contra o Atlético-GO, no Maracanã. Será o primeiro confronto das equipes válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

Além da camisa oficial de jogo, a Zinzane também estampada sua marca nos uniformes de treino do Fluminense, placas no Centro de Treinamento Carlos Castilho e em Laranjeiras.

“Estamos muito felizes com o anúncio desse patrocínio. A Zinzane já era nossa parceira no vôlei e agora migrou para o futebol. Isso demonstra que é uma empresa que confia e acredita no clube”, destaca Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

Para o sócio-fundador da Zinzane a parceria com o Tricolor é motivo de grande orgulho. “Estar ao lado do Fluminense em mais um projeto, agora no futebol, é muito especial para a Zinzane. Seja no esporte ou na moda, buscamos sempre parcerias com marcas que possuam histórias vencedoras, para que ambas cresçam juntas. Tenho certeza que isso vai acontecer em nossa nova trajetória com o Fluminense. Estamos marcando um golaço”, afirma Renato Villarinho.

Sobre a Zinzane