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futebol

Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Manoel, do Cruzeiro

Defensor rescindiu com a Raposa na última segunda-feira, e assina com o Tricolor. Aos 31 anos, ele teve passagens por clubes como Athletico-PR, Corinthians e Trabzonspor (TUR)
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Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:03

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 16:03
Crédito: Reprodução
Na expectativa pela estreia na Copa Libertadores, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro, nesta quarta-feira. O defensor, que rescindiu com a Raposa na segunda-feira, assina sem custos um contrato até abril de 2023. O jogador já esteve presente no CT Carlos Castilho na última terça e conheceu o grupo.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaO vínculo do atleta, inclusive, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele é o primeiro do "pacotão" de reforços para a Libertadores a ser anunciado. O Fluminense também acertou com Samuel Xavier, Wellington, David Braz, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla para esta temporada.
- Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem. Tem alguns jogadores no elenco com quem eu já joguei junto, já conheço. Então eu fico mais à vontade, mais tranquilo. Me senti em casa, de verdade. Ano passado o Fluminense fez um grande campeonato. Tem grandes zagueiros, e eu estou aqui para ajudar o clube, dentro e fora de campo com minha experiência. Estou feliz e quero contribuir - disse o jogador ao site oficial do clube.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
Experiente, o zagueiro foi revelado pelo Athletico-PR e defendeu o Furacão entre 2009 e 2014. Após esse período, Manoel, de 31 anos, chegou ao Cruzeiro como reforço para a temporada em que a Raposa viria a conquistar o bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Com a camisa da Raposa, ele disputou 171 partidas.
Na temporada 2019, o jogador foi emprestado ao Corinthians, e se consolidou como titular em boa parte do ano até se transferir e ter uma curta passagem pelo Trabzonspor (TUR). No ano seguinte, ele disputou o Brasileirão - Série B com a camisa do Cruzeiro.
No Flu, Manoel terá a concorrência de Nino e Luccas Claro, atualmente titulares, além de Matheus Ferraz, Frazan e de David Braz, ainda não anunciado.

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