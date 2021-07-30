Fluminense anuncia a contratação de Nonato, ex-Internacional; clube acerta empréstimo até o fim de 2022

Crédito: Divulgação/Fluminense

Na manhã desta sexta-feira, o Fluminense anunciou a contratação do volante Nonato, do Internacional. Após negociação com o Internacional, o Tricolor acertou a o empréstimo de Nonato por 500 mil reais, mesmo valor que o Colorado pagou pelo jogador. O meia ficará no Flu até o fim de 2022. Destaque em 2019, o meia foi perdendo espaço no elenco principal do time gaúcho após lesão e principalmente depois da saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, nesta temporada. Em 2021, atuou em todas as competições disputadas pelo Inter, mas está disponível para vestir a camisa tricolor na Copa do Brasil e Libertadores.

> Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas da Copa do BrasilNonato realizou os exames médicos e já se juntou ao grupo. Em entrevista ao site oficial do clube, o meio-campista falou sobre suas características e destacou que está animado para ajudar os companheiros de equipe.

- Me disseram que o grupo é muito acolhedor e estou muito animado para ajudar meus novos companheiros. Gosto do jogo intenso, de ter a bola no meio de campo. Minhas características são o passe e a visão de jogo. Espero que eu possa complementar com as qualidades dos meus companheiros. Vim pra ajudar e conquistar grandes coisas esse ano

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