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Fluminense anuncia a contratação de Nonato, ex-Internacional; clube acerta empréstimo até o fim de 2022

Oficialização aconteceu  na manhã desta sexta-feira; volante pode atuar pelo Fluminense na Copa do Brasil e Libertadores...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 11:12
Crédito: Divulgação/Fluminense
Na manhã desta sexta-feira, o Fluminense anunciou a contratação do volante Nonato, do Internacional. Após negociação com o Internacional, o Tricolor acertou a o empréstimo de Nonato por 500 mil reais, mesmo valor que o Colorado pagou pelo jogador. O meia ficará no Flu até o fim de 2022. Destaque em 2019, o meia foi perdendo espaço no elenco principal do time gaúcho após lesão e principalmente depois da saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, nesta temporada. Em 2021, atuou em todas as competições disputadas pelo Inter, mas está disponível para vestir a camisa tricolor na Copa do Brasil e Libertadores.
> Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas da Copa do BrasilNonato realizou os exames médicos e já se juntou ao grupo. Em entrevista ao site oficial do clube, o meio-campista falou sobre suas características e destacou que está animado para ajudar os companheiros de equipe.
- Me disseram que o grupo é muito acolhedor e estou muito animado para ajudar meus novos companheiros. Gosto do jogo intenso, de ter a bola no meio de campo. Minhas características são o passe e a visão de jogo. Espero que eu possa complementar com as qualidades dos meus companheiros. Vim pra ajudar e conquistar grandes coisas esse ano
VEJA A FICHA TÉCNICA DE NONATO
Nome completo: Gustavo Nonato SantanaData e local de nascimento: 03/03/1998, São Paulo (SP)Posição: Meio-campoÚltimo clube: Internacional (RS)

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