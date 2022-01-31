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Fluminense anuncia a contratação de Nainara Lima para o futebol feminino

A atleta, de 24 anos, irá compor o elenco do time adulto, que disputará o Brasileiro Feminino A2, que terá início no dia 21 de maio e o Carioca, que ainda aguarda definição...
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Publicado em 

31 jan 2022 às 17:07

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:07

O Fluminense segue reforçando sua equipe de futebol feminino para a temporada 2022. Dessa forma, o clube carioca anunciou a contratação da zagueira Nainara Lima. A atleta, de 24 anos, irá compor o elenco do time adulto, que disputará o Campeonato Brasileiro Feminino A2, com início para o dia 21 de maio e o Campeonato Estadual, que ainda aguarda definição.- A expectativa é grande em poder somar com a equipe do Fluminense, para que juntos possamos trabalhar forte e obter resultados positivos, ganhar títulos. Agradeço a minha família pelo apoio - disse a jogadora.
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Vale destacar que Nainara é o décimo segundo reforço do Fluminense para o futebol feminino. Antes dela, as atacantes Nadine Dias, Dan Nunes e Bebel, a goleira Nágila Santos, a lateral esquerda Thaíni Nunes, a volante/zagueira Bia Cardoso, Cidiele Duarte, a volante Taíssa Lima, a meia-atacante Maria Vitoria e a zagueira Kaillani foram contratadas para o time adulto.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Por outro lado, a meio-campo Esterfany Santos vai integrar a equipe feminina de base do Tricolor nesta temporada.
Ficha Técnica:
Nome completo: Nainara Lima FerreiraData de nascimento: 12/06/1997Idade: 24Clubes anteriores: EC Vitória, Lusaca, EC BahiaPosição: zagueiraÚltimo clube: EC Bahia
Crédito: NainaraéadécimasegundacontrataçãodoFluminenseparaofutebolfeminino(Divulgação/Fluminense

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