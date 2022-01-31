Fluminense anuncia a contratação de Nainara Lima para o futebol feminino

O Fluminense segue reforçando sua equipe de futebol feminino para a temporada 2022. Dessa forma, o clube carioca anunciou a contratação da zagueira Nainara Lima. A atleta, de 24 anos, irá compor o elenco do time adulto, que disputará o Campeonato Brasileiro Feminino A2, com início para o dia 21 de maio e o Campeonato Estadual, que ainda aguarda definição.- A expectativa é grande em poder somar com a equipe do Fluminense, para que juntos possamos trabalhar forte e obter resultados positivos, ganhar títulos. Agradeço a minha família pelo apoio - disse a jogadora.