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Fluminense alcança 78% de aproveitamento nos últimos 11 clássicos que disputou

Tricolor das Laranjeiras obteve quatro triunfos consecutivos contra adversários tradicionais do Rio. Equipe ostenta série invicta diante do Botafogo...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 13:51
O embalo do Fluminense diante de adversários tradicionais ficou ainda mais nítido neste início de temporada. Ao bater por 2 a 1 o Botafogo no Nilton Santos na última quinta-feira (10), o Tricolor das Laranjeiras chegou a oito vitórias nos 11 clássicos mais recentes que encarou na temporada, somando um aproveitamento de 78,78%.. Os tricolores tiveram como adversário mais frequente o Flamengo. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. A única partida disputada contra o Vasco terminou empatada.
O Fluminense ainda venceu as três partidas disputadas contra o Botafogo. A equipe das Laranjeiras ainda tem outra série relevante contra os alvinegros: não é derrotada desde 11 de maio de 2019 (nove jogos).
Na época comandado por Fernando Diniz, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 para o próprio Botafogo, com gol de Alex Santana no Maracanã, em partida válida pelo Brasileiro.
Em 2021, o Tricolor das Laranjeiras disputou oito partidas contra os rivais do Rio, obtendo seis vitórias, dois empates e sofrendo apenas uma derrota. O desempenho de 74,1% foi o maior desde 1950. Naquele ano, o Fluminense obteve seis vitórias, teve um empate e sofreu uma derrota diante dos seus rivais.
Os comandados de Abel Braga voltam a campo no domingo (13), quando encara a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. A equipe é vice-líder, com 12 pontos, um a menos que o Vasco.
Crédito: FluminensebateuoBotafogonoNiltonSantosesetornouvice-líderdaTaçaGuanabara(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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