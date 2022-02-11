Fluminense alcança 78% de aproveitamento nos últimos 11 clássicos que disputou

O embalo do Fluminense diante de adversários tradicionais ficou ainda mais nítido neste início de temporada. Ao bater por 2 a 1 o Botafogo no Nilton Santos na última quinta-feira (10), o Tricolor das Laranjeiras chegou a oito vitórias nos 11 clássicos mais recentes que encarou na temporada, somando um aproveitamento de 78,78%.. Os tricolores tiveram como adversário mais frequente o Flamengo. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. A única partida disputada contra o Vasco terminou empatada.

O Fluminense ainda venceu as três partidas disputadas contra o Botafogo. A equipe das Laranjeiras ainda tem outra série relevante contra os alvinegros: não é derrotada desde 11 de maio de 2019 (nove jogos).

Na época comandado por Fernando Diniz, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 para o próprio Botafogo, com gol de Alex Santana no Maracanã, em partida válida pelo Brasileiro.

Em 2021, o Tricolor das Laranjeiras disputou oito partidas contra os rivais do Rio, obtendo seis vitórias, dois empates e sofrendo apenas uma derrota. O desempenho de 74,1% foi o maior desde 1950. Naquele ano, o Fluminense obteve seis vitórias, teve um empate e sofreu uma derrota diante dos seus rivais.

Os comandados de Abel Braga voltam a campo no domingo (13), quando encara a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. A equipe é vice-líder, com 12 pontos, um a menos que o Vasco.