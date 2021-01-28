Fluminense ainda tenta receber compensação após Marcos Paulo assinar com o Atlético de Madrid

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense ainda não jogou a toalha na esperança por receber alguma compensação pela transferência de Marcos Paulo ao Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira, o presidente Mário Bittencourt concedeu entrevista ao programa "Redação SporTV" e explicou que, apesar de o atacante já estar com pré-contrato assinado, ainda há tratativas do estafe para que ele vá imediatamente à Espanha dando ou algum valor ao Flu ou um percentual em cima dos direitos econômicos do atleta.

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– Ele já assinou pré-contrato com o Atlético de Madrid. Eu sequer tenho ciência dos termos do pré-contrato. Ele está livre para ir em julho. O que estamos tentando é que ele vá agora, é desejo dele ir em janeiro, e que a gente receba alguma compensação ou percentual de futura venda dele. De qualquer forma, o Fluminense recebe compensação da Fifa, justamente porque sabem que muitos atletas saem de graça por caber a decisão ao atleta da renovação. Estamos estimando em 500 mil euros (R$ 3 milhões) e tentar ficar com o percentual. O atleta nos informa que vem buscando isso - disse Mário.

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Mário voltou a ressaltar as críticas à atual legislação para renovação de contratos de atletas abaixo dos 18 anos. Relembre aqui toda passagem de Marcos Paulo pelo Fluminense e o imbróglio pelo novo contrato.