Fluminense adia início da venda da nova camisa branca após problemas de logística

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Devido a problemas de logística causados pela pandemia, o Fluminense informou que o início das vendas da nova camisa branca, previsto para esta quarta-feira ocorrerá no dia 7 de julho. De acordo com o clube em nota oficial, houve uma entrega de quantidade abaixo do necessário para "alcançar pleno sucesso do lançamento".

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A divulgação do novo modelo aconteceu na última sexta-feira, através das redes sociais do clube. A estreia pelos jogadores já foi feita no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário.

Assim como o modelo tricolor, a camisa branca também homenageia os 115 anos do primeiro título Carioca do clube, conquistado em 1906. A masculina custará R$ 269,90, enquanto a feminina fica por R$ 239,90. Este é o segundo lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro.

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Com nove vitórias em dez jogos, o Flu se sagrou campeão daquele Campeonato Carioca de Futebol, entrando para a história. A nova camisa tem detalhes tricolores no punho da manga e na gola da camisa, além de uma pequena faixa na lateral. O modelo ainda traz, no canto inferior direito, o desenho da taça conquistada há 115 anos.