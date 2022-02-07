Fluminense acerta renovação de Yago, meia da base, até o fim de 2024

O Fluminense garantiu, nesta segunda-feira, a renovação de contrato de mais uma joia formada em Xerém. O meia Yago, de 19 anos, prorrogou o vínculo com o clube tricolor até dezembro de 2024. Ele irá integrar a equipe Sub-23 nesta temporada.- Estou muito feliz por essa renovação, principalmente pelo clube me dar a confiança de permanecer por mais tempo. É bom saber que acreditam no meu trabalho. Agora é focar, continuar trabalhando firme e conquistar grandes coisas aqui no Fluminense - afirmou o jogador.