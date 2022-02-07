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Fluminense acerta renovação de Yago, meia da base, até o fim de 2024

Jovem foi importante na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior e vai integrar a equipe Sub-23 nesta temporada...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 17:31
O Fluminense garantiu, nesta segunda-feira, a renovação de contrato de mais uma joia formada em Xerém. O meia Yago, de 19 anos, prorrogou o vínculo com o clube tricolor até dezembro de 2024. Ele irá integrar a equipe Sub-23 nesta temporada.- Estou muito feliz por essa renovação, principalmente pelo clube me dar a confiança de permanecer por mais tempo. É bom saber que acreditam no meu trabalho. Agora é focar, continuar trabalhando firme e conquistar grandes coisas aqui no Fluminense - afirmou o jogador.
No mês passado, o jogador foi peça importante da equipe Sub-20 na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior. Em 2021, ele ajudou o Fluminense a conquistar o título do Campeonato Carioca Sub-20, vencendo o Flamengo na grande decisão.
Crédito: Yagoassinounestasegunda-feiraonovocontratocomoFluminense(Foto:Comunicação/FFC

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