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futebol

Fluminense acerta renovação de Hudson até o final do Brasileirão

Clube quer o volante por mais tempo, mas ainda precisa acertar a negociação com o São Paulo para que isso aconteça...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:43

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:43

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Não falta mais ninguém. O Fluminense acertou na última semana a renovação de contrato do volante Hudson, o único no elenco atual que tinha vínculo até o fim deste mês. Com isso, o clube garante a permanência do jogador pelo menos até fevereiro, quando se encerra a temporada do Campeonato Brasileiro.
> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Fluminense na década
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO novo contrato já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Essa renovação era considerada protocolar entre os clubes, já que o jogador não poderia atuar pelo São Paulo caso retornasse. Entretanto, o Flu agora conversa para ter o volante até o fim de 2021.
Essa negociação é um pouco mais complicada, já que o contrato de Hudson com o São Paulo vai exatamente até dezembro do ano que vem. Caso ele não retorne ao Tricolor paulista, há a opção de um novo empréstimo até o fim do vínculo, uma renovação para não perder o jogador de graça ou a rescisão em definitivo para que o atleta fique no Rio de Janeiro. Entretanto, Hudson tem um salário alto e o Fluminense arca com apenas uma parte, cerca de 75%. Portanto, para que ele fique, o Flu precisaria sentar para debater valores.
Hudson tem 35 jogos nesta temporada e um gol marcado.

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