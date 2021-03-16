Fluminense acerta renovação de contrato com o lateral Jefté até o fim de 2025: 'Realizando um sonho'

O Fluminense acertou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Jefté até o fim de 2025. Nesta segunda-feira, o jogador, que faz parte da chamada "Geração dos Sonhos", assinou um pré-contrato com o Tricolor das Laranjeiras e, no inicio da semana que vem, assinará o contrato definitivo. > Veja a tabela do Campeonato Carioca- Estou muito feliz e realizando um sonho de poder defender as cores do Fluminense e da Seleção Brasileira. Estive com o presidente Mário Bittencourt e fui muito bem recebido no profissional. É um momento muito feliz para mim e minha família - disse Jefté.