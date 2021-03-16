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Fluminense acerta renovação de contrato com o lateral Jefté até o fim de 2025: 'Realizando um sonho'

Lateral-esquerdo foi campeão brasileiro com a equipe sub-17 na temporada 2020...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 14:22
Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense acertou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Jefté até o fim de 2025. Nesta segunda-feira, o jogador, que faz parte da chamada "Geração dos Sonhos", assinou um pré-contrato com o Tricolor das Laranjeiras e, no inicio da semana que vem, assinará o contrato definitivo. > Veja a tabela do Campeonato Carioca- Estou muito feliz e realizando um sonho de poder defender as cores do Fluminense e da Seleção Brasileira. Estive com o presidente Mário Bittencourt e fui muito bem recebido no profissional. É um momento muito feliz para mim e minha família - disse Jefté.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
Em 2020, o jogador foi um dos destaques do time campeão brasileiro sub-17. A regularidade em campo lhe rendeu, neste ano, a primeira convocação para a seleção brasileira.
De volta ao Fluminense, Jefté já treina com a equipe sub-23 no Centro de Treinamentos Carlos José Castilho, na Barra da Tijuca.

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