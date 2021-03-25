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Fluminense acerta renovação de contrato com Matheus Martins

Jogador assinou um pré-contrato para renovar até dezembro de 2024 a partir de 16 de julho deste ano, quando ele completa 18 anos...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 16:30
Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense renovou o contrato de mais uma joia formada em Xerém. Um dos destaques da "Geração dos Sonhos", campeã brasileira sub-17 em 2020, Matheus Martins assinou um pré-contrato, que começa a valer em 16 de julho deste ano, quando o atacante completa 18 anos. O vínculo anterior era válido até agosto de 2022 e agora é até dezembro de 2024.
> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição
- Muito feliz e motivado de renovar meu contrato com o Fluminense. Estou subindo agora para o profissional e espero me adaptar pra dar o meu melhor para a torcida - afirmou o jovem ao site oficial do Flu.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Com direito a gol marcado no segundo jogo da final, em Curitiba, Matheus Martins foi vice-artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro sub-17 de 2020, com oito gols. No Flu, o atacante ficou atrás apenas de Kayky, que fez 12 gols e foi artilheiro da competição.
Destaque da base, o jogador já está no radar de clubes europeus. Segundo o Portal da Transparência, o Tricolor detém 100% dos direitos econômicos do atacante, que tem passagem por seleção brasileira de base. Matheus Martins está no grupo que vem disputando o Campeonato Carioca e entrou no segundo tempo da derrota para a Portuguesa e da vitória contra o Bangu.

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