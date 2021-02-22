Fluminense acerta empréstimo de Pablo Dyego ao Atlético-GO até o fim de 2021

Crédito: Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!

Cria de Xerém, o atacante Pablo Dyego foi emprestado pelo Fluminense ao Atlético-GO até o fim de 2021. O jogador de 26 anos estava no CRB, onde disputou a Série B depois de ficar fora dos planos do clube carioca. No Dragão, ele reforça o elenco para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Vale lembrar que o atual contrato do atleta com os cariocas é válido apenas até dezembro deste ano.

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A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Em Goiânia, Pablo Dyego vai reencontrar o técnico Marcelo Cabo, que o treinou em Alagoas. Com a camisa do CRB, foram 17 jogos, sendo apenas um como reserva, e quatro gols marcados.

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O Fluminense possui 60% dos direitos econômicos do atacante. A temporada de maior sucesso no profissional do Flu foi em 2018, quando disputou 22 partidas e balançou a rede três vezes. Depois disso, ficou no elenco em 2019, com 13 jogos e um gol, mas em 2020 não teve espaço.