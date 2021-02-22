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Fluminense acerta empréstimo de Pablo Dyego ao Atlético-GO até o fim de 2021

Jogador estava no CRB e foi bem na disputa da Série B; vínculo com o Tricolor carioca é apenas até o fim deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 16:31

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Crédito: Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!
Cria de Xerém, o atacante Pablo Dyego foi emprestado pelo Fluminense ao Atlético-GO até o fim de 2021. O jogador de 26 anos estava no CRB, onde disputou a Série B depois de ficar fora dos planos do clube carioca. No Dragão, ele reforça o elenco para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Vale lembrar que o atual contrato do atleta com os cariocas é válido apenas até dezembro deste ano.
> Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. Em Goiânia, Pablo Dyego vai reencontrar o técnico Marcelo Cabo, que o treinou em Alagoas. Com a camisa do CRB, foram 17 jogos, sendo apenas um como reserva, e quatro gols marcados.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Fluminense possui 60% dos direitos econômicos do atacante. A temporada de maior sucesso no profissional do Flu foi em 2018, quando disputou 22 partidas e balançou a rede três vezes. Depois disso, ficou no elenco em 2019, com 13 jogos e um gol, mas em 2020 não teve espaço.
O jogador tem passagens por times de fora do Brasil, como o Djurgarden, da Suécia, Legia Warszawa, da Polônia, Ottawa Fury, do Canadá, e San Francisco Deltas, dos Estados Unidos. Além de Pablo Dyego, o Atlético-GO também confirmou as contratações de Igor Cariús, lateral, e Victor Paraíba, meia.

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