  • Fluminense acerta empréstimo de Michel Araújo para o Al-Wasl, time de Odair Hellmann
futebol

Fluminense acerta empréstimo de Michel Araújo para o Al-Wasl, time de Odair Hellmann

Uruguaio ficou de fora da lista de relacionados para a Libertadores e estava sem espaço com a comissão técnica de Roger Machado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:14

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:14

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Nesta quinta-feira, o Fluminense acertou o empréstimo de Michel Araújo para o Al-Wasl, time dos Emirados Árabes que é comandado por Odair Hellmann, ex-técnico do Tricolor. Como a temporada no país do Oriente Médio se encerrou esta semana e já foram iniciadas as férias, o atleta segue treinando no CT para manter a forma física enquanto não embarca para o novo clube.
> Veja quando serão os próximos jogos do Fluminense na LibertadoresA cessão por parte do Fluminense tem passe de compra fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo. O clube ainda fatura mais 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na cotação atual) pelo empréstimo. A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. Vale lembrar que o vínculo atual de Michel com o Tricolor é até o final de 2024.
Com 43 jogos e dois gols pelo Fluminense, Michel Araújo foi contratado no início de 2020. Na ocasião, o clube desembolsou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). Entretanto, o jogador acabou perdendo espaço com a chegada de Roger Machado.
Nesta temporada, Michel foi titular no clássico com o Flamengo, além das vitórias contra Bangu e Boavista, e foi substituído no segundo tempo em todas. O meia-atacante ficou no banco em outros três jogos e chegou ser barrado em duas oportunidades.
O Fluminense acertou com uma série de reforços para a temporada e tinha no ataque a prioridade para buscar jogadores no mercado. O pacotão para a Libertadores tem David Braz, Manoel, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla, que se somam a Samuel Xavier e Wellington.

