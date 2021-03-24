Fluminense acerta empréstimo de John Everson ao Botafogo-SP

Crédito: Divulgação Twitter Botafogo Futebol S/A

O Fluminense acertou o empréstimo do volante John Everson, de 21 anos, ao Botafogo, de Ribeirão Preto. O jogador assina contrato com o novo clube até o final de 2021. O vínculo atual do jovem com o Tricolor carioca é válido também até dezembro.

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Natural de Fortaleza, John Everson chamou a atenção do Fluminense em 2015 após se destacar pela seleção cearense no Campeonato Brasileiro de Futsal. Durante o período no Tricolor, ele foi emprestado ao STK Samorin, projeto que o Flu tinha na Eslováquia, e na temporada passada esteve no Rigas, da Letônia. Ele ainda retornou ao time carioca e jogou o Brasileiro de Aspirantes.

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