Fluminense acerta empréstimo de John Everson ao Botafogo-SP

O Fluminense acertou o empréstimo do volante John Everson, de 21 anos, ao Botafogo, de Ribeirão Preto. O jogador assina contrato com o novo clube até o final de 2021. O vínculo atual do jovem com o Tricolor carioca é válido também até dezembro.
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Natural de Fortaleza, John Everson chamou a atenção do Fluminense em 2015 após se destacar pela seleção cearense no Campeonato Brasileiro de Futsal. Durante o período no Tricolor, ele foi emprestado ao STK Samorin, projeto que o Flu tinha na Eslováquia, e na temporada passada esteve no Rigas, da Letônia. Ele ainda retornou ao time carioca e jogou o Brasileiro de Aspirantes.
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- Eu tive uma infância bem difícil em Fortaleza e até passei fome. Por isso, hoje valorizo cada oportunidade que tenho na minha carreira. Quero mostrar meu potencial e ajudar muito o Botafogo que é um time com enorme potencial e que sempre revelou grandes jogadores - disse John Everson ao site oficial do Botafogo-SP.