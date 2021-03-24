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futebol

Fluminense acerta empréstimo de John Everson ao Botafogo-SP

Volante, cria das categorias de base, assina até o fim de 2021, quando também se encerra o vínculo com o clube tricolor...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 18:28
Crédito: Divulgação Twitter Botafogo Futebol S/A
O Fluminense acertou o empréstimo do volante John Everson, de 21 anos, ao Botafogo, de Ribeirão Preto. O jogador assina contrato com o novo clube até o final de 2021. O vínculo atual do jovem com o Tricolor carioca é válido também até dezembro.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Natural de Fortaleza, John Everson chamou a atenção do Fluminense em 2015 após se destacar pela seleção cearense no Campeonato Brasileiro de Futsal. Durante o período no Tricolor, ele foi emprestado ao STK Samorin, projeto que o Flu tinha na Eslováquia, e na temporada passada esteve no Rigas, da Letônia. Ele ainda retornou ao time carioca e jogou o Brasileiro de Aspirantes.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- Eu tive uma infância bem difícil em Fortaleza e até passei fome. Por isso, hoje valorizo cada oportunidade que tenho na minha carreira. Quero mostrar meu potencial e ajudar muito o Botafogo que é um time com enorme potencial e que sempre revelou grandes jogadores - disse John Everson ao site oficial do Botafogo-SP.

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