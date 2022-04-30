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Fluminense acerta a contratação de Fernando Diniz após saída de Abel Braga

Técnico foi uma das primeiras opções para substituir Abel Braga; Diniz treinou o Fluminense na temporada de 2019 e teve 49,2% de aproveitamento...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 19:40
O Fluminense já tem um novo técnico para este ano. Neste sábado, Fernando Diniz assinou com o Tricolor até dezembro de 2022. Esta será a segunda passagem do comandante pelo clube, que treinou a equipe em 2019. Ele assumirá o elenco a partir desta segunda-feira, e deve fazer a sua estreia no jogo contra o Junior Barranquilla, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.O nome do treinador foi um dos primeiros levantados após o pedido de Abel Braga para deixar o cargo. Uma reunião na sexta-feira concretizou a proposta e o negócio entre as duas partes. Diniz tinha interesse em retornar às Laranjeiras e pesou também a aceitação dos jogadores, que manifestaram vontade de trabalhar com o técnico.
Em sua primeira experiência no Flu, Fernando Diniz completou 44 jogos à frente da equipe, e somou 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Apesar de ter o estilo de jogo aprovado por parte da torcida, os resultados no Brasileirão culminaram na saída do técnico, que deixou o clube em 18° lugar na tabela, com apenas 12 pontos.Meses depois, o presidente Mário Bittencourt revelou ter se arrependido de demitir o técnico, que teve 49,2% de aproveitamento comandando o elenco. Naquela época, porém, pesou a vontade de Celso Barros, vice-presidente eleito e que comandava o futebol. Ele foi afastado meses depois.
> Veja a classificação do Brasileirão A boa relação do comandante com o clube foi uma das motivações para o acerto entre as partes. Depois de deixar o Fluminense, Diniz fez passagens pelo São Paulo, entre 2019 e 2020, Santos e o rival Vasco, em 2021. Esta será a segunda chance do treinador de levar o Tricolor rumo aos seus objetivos na temporada.
Crédito: FernandoDinizéonovotécnicodoFluminense(Divulgação/FluminenseFC

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