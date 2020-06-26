Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense abre venda de ingressos simbólicos para jogo do Carioca

Tricolor entrará em campo pela primeira vez após a paralisação no próximo domingo, contra o Volta Redonda, às 19h...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 17:31
Crédito: Divulgação/Fluminense
O Fluminense abriu a venda de ingressos simbólicos para o jogo contra o Volta Redonda, no domingo, às 19h, pela 4ª rodada da Taça Rio. A partida será realizada com portões fechados. Toda renda arrecadada será doada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência em desenvolvimento e pesquisa na área da saúde no Brasil.
Sócios podem comprar a R$ 4 (no primeiro ingresso) no Portal do Sócio. Já os Não-sócios podem adquirir, por R$ 9, no Futebol Card. O encerramento das vendas acontece no próprio domingo, às 10h. Cada torcedor poderá comprar quantos ingressos quiser. O check-in está aberto também para sócios Mascote (crianças até 12 anos).
A ação será realizada em parceria com o Volta Redonda. Esta é a terceira ação do Fluminense envolvendo ingressos simbólicos. A primeira foi para a reprise do Fla-Flu do Carioca de 1995 pela Band. Depois, quando a TV Globo exibiu o jogo do tetracampeonato brasileiro de 2012. Nos dois casos, a renda foi revertida a funcionários ou, no segundo jogo, também a adaptações do clube aos protocolos da COVID-19.
A partida ainda não tem local definido. Apesar de estar marcada para o Maracanã, o Flu tenta alterar o local por não querer atuar ao lado do hospital de campanha montado no estádio. O clube aguarda para ver se poderá jogar no Nilton Santos.E MAIS:Fred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo FluminenseNenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Flu com COVID-19Com Ganso e Fred: o que esperar do Fluminense na reestreia  E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados