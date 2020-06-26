Fluminense abre venda de ingressos simbólicos para jogo do Carioca

Crédito: Divulgação/Fluminense

O Fluminense abriu a venda de ingressos simbólicos para o jogo contra o Volta Redonda, no domingo, às 19h, pela 4ª rodada da Taça Rio. A partida será realizada com portões fechados. Toda renda arrecadada será doada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência em desenvolvimento e pesquisa na área da saúde no Brasil.

Sócios podem comprar a R$ 4 (no primeiro ingresso) no Portal do Sócio. Já os Não-sócios podem adquirir, por R$ 9, no Futebol Card. O encerramento das vendas acontece no próprio domingo, às 10h. Cada torcedor poderá comprar quantos ingressos quiser. O check-in está aberto também para sócios Mascote (crianças até 12 anos).

A ação será realizada em parceria com o Volta Redonda. Esta é a terceira ação do Fluminense envolvendo ingressos simbólicos. A primeira foi para a reprise do Fla-Flu do Carioca de 1995 pela Band. Depois, quando a TV Globo exibiu o jogo do tetracampeonato brasileiro de 2012. Nos dois casos, a renda foi revertida a funcionários ou, no segundo jogo, também a adaptações do clube aos protocolos da COVID-19.