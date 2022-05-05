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futebol

Fluminense abre venda de ingressos para jogo com o Palmeiras, no Brasileirão

Tricolor visita o adversário paulista neste domingo, pela quinta rodada, às 16h; ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 20:23
Depois da vitória na Sul-Americana, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada. Os ingressos para a torcida visitante já estão à venda.Os tricolores vão ficar localizados no Setor Superior Sul. O acesso será pelo Portão D (na Rua Padre Antônio Tomás). Os portões serão abertos às 14h. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Não há gratuidades para as partidas realizadas no Allianz Parque.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Para comprar o ingresso, é preciso se cadastrar no site www.ingressospalmeiras.com.br. Uma vez cadastrado e logado, o torcedor deve CLICAR NESTE LINK, onde conseguirá ver as cadeiras do setor visitante para efetuar a compra. Para entrar no estádio, o torcedor deverá acessar seu ingresso e fazer download do E-ticket.
No dia da partida haverá venda de ingressos na bilheteria ao lado do acesso da torcida do Fluminense (Portão D), a partir das 14h.
Com quatro pontos, o Fluminense é apenas o 14º colocado no Brasileirão depois de vencer apenas o Cuiabá em quatro rodadas, além de duas derrotas e um empate. Já o Palmeiras está em 11º, com cinco pontos. Foram dois empates, uma vitória e uma derrota.
Crédito: FluminensevaiaoAllianzParqueenfrentaroPalmeirasnodomingo(Foto:StaffImages/AllianzParque

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