Fluminense abre venda de ingressos para jogo com o Palmeiras, no Brasileirão

Depois da vitória na Sul-Americana, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada. Os ingressos para a torcida visitante já estão à venda.Os tricolores vão ficar localizados no Setor Superior Sul. O acesso será pelo Portão D (na Rua Padre Antônio Tomás). Os portões serão abertos às 14h. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Não há gratuidades para as partidas realizadas no Allianz Parque.

Veja a tabela da Série A do Brasileirão

Para comprar o ingresso, é preciso se cadastrar no site www.ingressospalmeiras.com.br. Uma vez cadastrado e logado, o torcedor deve CLICAR NESTE LINK, onde conseguirá ver as cadeiras do setor visitante para efetuar a compra. Para entrar no estádio, o torcedor deverá acessar seu ingresso e fazer download do E-ticket.

No dia da partida haverá venda de ingressos na bilheteria ao lado do acesso da torcida do Fluminense (Portão D), a partir das 14h.

Com quatro pontos, o Fluminense é apenas o 14º colocado no Brasileirão depois de vencer apenas o Cuiabá em quatro rodadas, além de duas derrotas e um empate. Já o Palmeiras está em 11º, com cinco pontos. Foram dois empates, uma vitória e uma derrota.