Fluminense abre venda de ingressos para duelos com Nova Iguaçu e Volta Redonda. Veja detalhes e valores!

O torcedor do Fluminense já pode neste domingo (13) adquirir os ingressos para os próximos dois jogos da equipe pela Taça Guanabara. A partir das 20h, o clube disponibilizará os check-ins e a venda de bilhetes para os confrontos com o Nova Iguaçu, que acontecerá na quarta-feira (16), e o Volta Redonda, que acontece neste sábado (19).Para ambos os confrontos, estarão disponíveis duas modalidades: a carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda. Os sócios que não possuírem a carteirinha deverão obrigatoriamente retirar o ingresso nas bilheterias. Seguem as informações!

Comprovante de vacinação

O clube também informou que segue as diretrizes da Prefeitura do Rio para permitir o acesso de torcedores ao estádio. Com isso, somente poderão entrar aqueles que estiverem em dia com o calendário de vacinação:

- 50 anos ou mais: dose de reforço- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação

Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal de acordo com a tabela acima. O comprovante de vacinação emitido através do aplicativo Conecte SUS deverá ser apresentado no ato da compra ou da retirada do ingresso e na entrada do estádio.

Descontos em ingressos

O Fluminense também informou que, conforme prometeu nos primeiros dias da pandemia, irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. Além disto, agradeceu "a todos os sócios que se mantiveram ativos ou aderiram ao Sócio Futebol durante a pandemia, garantindo ao clube uma receita fundamental para atravessar um período tão desafiador".

O Tricolor das Laranjeiras frisou que os "descontos serão aplicados de acordo com o regulamento que está no site oficial do clube. Os sócios que tiverem direito a ingresso extra deverão selecionar a mesma modalidade de acesso ao estádio para os dois ingressos".

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios de todas os planos: 13/02 (domingo), a partir das 20h- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 14/02 (segunda-feira), às 10h- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas para a partida contra o Nova Iguaçu: 16/02 (quarta-feira), às 15hEncerramento das vendas para a partida contra o Volta Redonda: 19/02 (sábado), às 13h

VALORES

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir UM ingresso a R$ 0. Não-Sócios e torcida visitante- Inteira - R$ 50- Meia-entrada - R$ 25

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

ATENÇÃO: Não haverá venda e retirada de ingresso no estádio onde acontecerão as partidas.

Confira os pontos de venda e retirada para Fluminense x Nova Iguaçu:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 14 e 15/02 (segunda e terça), das 10h às 20h- Dia 16/02 (quarta), das 10h às 15h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 14 e 15/02 (segunda e terça), das 10h às 20h- Dia 16/02 (quarta), das 10h às 15h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 14 e 15/02 (segunda e terça), das 10h às 20h- Dia 16/02 (quarta), das 10h às 15h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 14 e 15/02 (segunda e terça), das 10h às 20h- Dia 16/02 (quarta), das 10h às 15h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 14 e 15/02 (segunda e terça), das 10h às 20h- Dia 16/02 (quarta), das 10h às 20h

Confira os pontos de venda e retirada para Fluminense x Volta Redonda:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 14, 15, 17 e 18/02 (segunda, terça, quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 19/02 (sábado), das 10h às 13h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 14, 15, 17 e 18/02 (segunda, terça, quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 19/02 (sábado), das 10h às 13h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 14, 15, 17 e 18/02 (segunda, terça, quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 19/02 (sábado), das 10h às 13h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 14, 15, 17 e 18/02 (segunda, terça, quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 19/02 (sábado), das 10h às 13h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 14, 15, 17 e 18/02 (segunda, terça, quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 19/02 (sábado), das 10h às 17h

ATENÇÃO: Não haverá venda e retirada de ingressos nas bilheterias para a partida entre Fluminense e Volta Redonda no dia 16/02

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades nos dias da partidas (16 e 19/02).

ACESSO AO ESTÁDIO- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.