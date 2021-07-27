Fluminense abre oitavas da Copa do Brasil diante do Criciúma; veja a premiação em jogo

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Não há tempo para o Fluminense lamentar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe vira a chave para enfrentar o Criciúma na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além do sonho de conquistar um título de expressão que não vem desde 2012, o Tricolor ainda visa a premiação. Se avançar, embolsará R$ 3,45 milhões. A partida, às 19h15, em Santa Catarina, tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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Em termos financeiros, esta competição é a com maior valor e, por isso, encarada com seriedade pelos clubes. Vale lembrar que o Tricolor já embolsou R$ 2,7 milhões após a eliminação do Red Bull Bragantino na terceira fase, quando a equipe fez a estreia no torneio. O Flu entrou depois por estar na disputa da Libertadores.

Veja os confrontos da Copa do Brasil

Este valor, por exemplo, é próximo de uma folha salarial do clube. Atualmente, o clube está em dia na CLT, mas os vencimentos de julho precisam ser pagos até o quinto dia útil de agosto. Vale lembrar que, por ter chegado às oitavas também na Libertadores, o Flu já havia embolsado mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual). Em premiação para o Tricolor, que na fase de grupos já havia recebido aproximadamente R$ 16 milhões.Em campo, o Fluminense se superou depois de eliminar o Bragantino, já que vinha tropeçando para equipes da Série A há seis anos. Relembre aqui todas as campanhas. Desde então, foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.Veja a premiação de todas as fases: