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futebol

Flu inicia doação de cestas básicas arrecadadas com 'Tour do Fred'

As quatro mil cestas básicas arrecadadas com a viagem de bicicleta do atacante de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro começaram a ser doadas para comunidades locais...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:20

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:20

Crédito: Divulgação/Fluminense
O sonho do atacante Fred de beneficiar pessoas necessitadas com a viagem de bicicleta de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro começou a se tornar realidade. Cerca de quatro mil cestas básicas arrecadadas com o "Tour do Fred" de quase 600km começaram a ser distribuídas, na última segunda-feira, para comunidades e instituições locais.
Colaboradores do clube também serão beneficiados. Ao todo, serão 800 cestas básicas destinadas a funcionários, seguranças e bolsistas. A definição das localidades e instituições que receberão as doações levou em conta parceiros no esporte e proximidade com os espaços usados pelo Fluminense. Confira as comunidades que receberão as doações:
A viagem solidária feita por Fred de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Fluminense teve toda renda arrecadada com patrocinadores e doações - tanto do camisa 9 quanto de torcedores - revertida para cestas básicas. O jogador pedalou 600 km entre Congonhas (MG) e Paraty (RJ). Ele também vai leiloar uma das bicicletas usadas na aventura e usará o dinheiro para novas ações solidárias. O modelo, uma Sense Impulse E-Trail - MTB, tem preço de mercado de R$ 29.990,00.E MAIS:Aydano diz que presidente do Fla é novamente 'blasé à vida' Globo perde 400 mil assinantes no PPV e sofre enorme prejuízoCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e BDebate sobre Nenê, Ganso e Fred juntos em campo esquenta no FluFred inicia treinos remotos sob supervisão do FluminenseConfira a lista de beneficiados pela ação solidária:
- Cidade de Deus (1.300 cestas), comunidade que fica ao lado do CT Carlos Castilho;
- Xerém (500 cestas), município do CTVL;
- Mangueira (500 cestas), onde está a Vila Olímpica da Mangueira, local em que futsal do Flu tem parceria e faz seus treinamentos.
- Salgueiro (200 cestas) - Projeto Social e Esportivo Educação Através do Esporte, Ong que já mantém parceria com o clube;
- Cantagalo (300 cestas) - Projeto Meninos do Boxe, do mestre Claudio Coelho, projeto que também já tem ligação com o FFC.
As 400 cestas restantes serão doadas a instituições da Zona Oeste da cidade que trabalham com pequenas comunidades, nem sempre atendidas em ações sociais. E MAIS:

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