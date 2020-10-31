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Flu goleia o Fla no Brasileiro Sub-17 e assume a ponta do Grupo B

Arthur, Kayky e Joilson marcam os gols da vitória por 3 a 0 na tarde deste sábado, que mantêm a equipe com 100% de aproveitamento desde a retomada da competição...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 17:43
Crédito: Kayky celebra um dos gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras (Divulgação / Fluminense
O Fluminense voltou a mostrar a força da sua base em grande estilo. Em clássico realizado na tarde deste sábado, a equipe de Guilherme Torres derrotou o Flamengo por 3 a 0, no Estádio das Laranjeiras, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols foram marcados por Arthur, Kayky e Joilson.
Com a vitória, os Moleques de Xerém mantiveram os 100% de aproveitamento desde a retomada da competição e assumiram a liderança do Grupo B, devido à derrota do São Paulo para o Athletico-PR, por 2 a 0. Ambas as equipes estão com 15 pontos, mas o Fluminense leva a melhor no saldo de gols. Já os Garotos do Ninho estacionaram nos dez pontos e seguem na quarta colocação.
O JOGO
As disputas acirradas marcaram o início do Fla-Flu. Com marcação mais adiantada, o Flamengo soube ser incisivo e levou perigo ao goleiro Caio Felipe com Will e Petterson. Contudo, aos poucos, o Fluminense foi equilibrando as ações.
Forte ofensivamente, a equipe tricolor abriu o placar aos 43 minutos. Pedro Rocha fez o lançamento e João Neto se desvencilhou da marcação para descer pela esquerda. O camisa 9 fez cruzamento rasteiro para Arthur encher o pé e finalizar no ângulo do goleiro Kauã. O início de segundo tempo foi marcado por sucessivos erros de passes e um clássico muito truncado. Com mais variações, o Tricolor das Laranjeiras ampliou o marcados aos 23 minutos. Arthur cruzou para a área e, depois de um desvio, Kayky completou para a rede.
Quando o Flamengo ensaiava uma reação, a equipe sofreu baque: Mateus Dias deu carrinho sem bola em um jogador tricolor e foi expulso aos 32 minutos. A equipe das Laranjeiras passou a cadenciar a partida e definiu o placar aos 47 minutos.
Depois de uma cobrança de escanteio, Joilson cabeceou da esquerda. Kauã até tentou defender, mas a bola foi para o fundo da rede: 3 a 0.

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