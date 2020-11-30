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Flu estende vínculo com Felippe Cardoso até o fim do Brasileiro

Atacante, que inicialmente estava cedido até o fim de 2020, tem contrato prorrogado e permanecerá no Tricolor das Laranjeiras até fevereiro do próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:08

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:08

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense assegurou nesta segunda-feira a permanência de Felippe Cardoso até o final deste Campeonato Brasileiro. Inicialmente cedido pelo Santos até dezembro, o jogador de 22 anos agora permanecerá nas Laranjeiras ao menos até 28 de fevereiro de 2021.
Cardoso vem conseguindo espaço sob o comando de Odair Hellmann e já atuou em 20 partidas, balançando a rede em duas oportunidades. Além do atacante, o Fluminense prorrogou contrato até o fim do Brasileiro com o atacante Caio Paulista.
A CBF reduziu o tempo mínimo de prorrogações contratuais nesta temporada para que os clubes garantissem a manutenção de seus atletas até o fim do Brasileiro. A competição, que foi ajustada devido à pandemia do novo coronavírus, continuará até o início de 2021.

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