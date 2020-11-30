Flu estende vínculo com Felippe Cardoso até o fim do Brasileiro

O Fluminense assegurou nesta segunda-feira a permanência de Felippe Cardoso até o final deste Campeonato Brasileiro. Inicialmente cedido pelo Santos até dezembro, o jogador de 22 anos agora permanecerá nas Laranjeiras ao menos até 28 de fevereiro de 2021.
Cardoso vem conseguindo espaço sob o comando de Odair Hellmann e já atuou em 20 partidas, balançando a rede em duas oportunidades. Além do atacante, o Fluminense prorrogou contrato até o fim do Brasileiro com o atacante Caio Paulista.
A CBF reduziu o tempo mínimo de prorrogações contratuais nesta temporada para que os clubes garantissem a manutenção de seus atletas até o fim do Brasileiro. A competição, que foi ajustada devido à pandemia do novo coronavírus, continuará até o início de 2021.