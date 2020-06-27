Flu entrará em campo de camisa preta por vítimas do COVID-19

Contrário ao retorno do futebol Carioca, o Fluminense entrará em campo neste domingo, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, fazendo uma homenagem às vítimas do COVID-19. O clube anunciou que vai usar uma camisa preta simbolizando o luto luto na subida ao gramado. O uniforme de jogo será o branco, com uma homenagem aos profissionais de saúde no espaço do patrocinador master. O clube também estampará a campanha "Vidas Negras Importam", com a mensagem no espaço de patrocinador superior nas costas.

O clube também anunciou a venda de ingressos simbólicos para a partida, com toda a renda revertida para a Fiocruz. Os dez torcedores que mais comprarem ingressos receberão uma camisa preta das que os atletas vão entrar em campo. O torcedor que mais comprar ingressos virtuais, além da preta, irá receber a branca de Fred, que irá fazer sua reestreia neste jogo.Neste domingo, o Fluminense entra em campo com camisas especiais, e você pode concorrer a elas! As dez pessoas que comprarem mais ingressos simbólicos garantem a camisa preta, enquanto o maior comprador fica também com a armadura branca! pic.twitter.com/QgXpVSFDLk— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2020 O Tricolor encara o Volta Redonda, às 19h, deste domingo, no Nilton Santos. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Rio e marca a reestreia do ídolo Fred com a camisa 9 tricolor.