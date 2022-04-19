Florida Cup 2022 terá clássico entre Arsenal e Chelsea e show de Ivete Sangalo

Tradicional competição de pré-temporada, a Florida Cup terá um clássico londrino entre Arsenal e Chelsea na edição de 2022. Nesta terça-feira, a organização do torneio confirmou a informação, trazendo novidades para os jogos disputados nos Estados Unidos.

Desta vez, a Florida Cup será apenas a final do torneio. O FC Series será um evento geral, com três jogos iniciais, chamados de Clash of Nations. Além dos rivais britânicos, o Orlando City está confirmado. Mais uma equipe, ainda a ser definida, estará presente. Os jogos serão no mês de julho.

- Estamos entusiasmados em continuar nossa tradição de conectar países em todo o mundo através do esporte. Vamos oferecer uma experiência de primeira classe aos nossos visitantes ingleses com a ajuda de nossos parceiros locais em Orlando e em toda a América do Norte - completou o diretor. + Fundo negocia compra do Milan: veja a quem pertencem os clubes da Europa

Fora das quatro linhas, o torneio terá uma grande atração brasileira: a cantora Ivete Sangalo. A baiana se apresentará no Universal Orlando Resort, em turnê que faz parte da comemoração dos 50 anos da artista.

Disputada desde 2015, a Florida Cup já teve a participação de oito clubes brasileiros: Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco.