  • Flor, do futebol feminino do Vasco, projeta duelo com o Serra Macaense: 'O time está bem concentrado'
Flor, do futebol feminino do Vasco, projeta duelo com o Serra Macaense: 'O time está bem concentrado'

Goleira, natural de Santarém (PA), comentou sobre a estreia avassaladora (15 a 0 sobre a Cabofriense) e analisou a sequência da competição estadual, que tem doze equipes...
LanceNet

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Flor disse que está feliz por defender o Vasco: 'Essa oportunidade está sendo incrível' (Matheus Lima/Vasco
A equipe de futebol feminino do Vasco entra em campo neste domingo, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O adversário será o Serra Macaense, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). A goleira Flor comentou sobre a estreia avassaladora (15 a 0 na Cabofriense) e projetou a sequência da competição. - Fizemos uma boa estreia. A gente vem treinando forte durante a semana e o time está bem concentrado. Sabemos que somando pontos no Carioca teremos um resultado positivo. Estou me sentindo feliz aqui no Vasco, feliz de hoje estar defendendo essa camisa. Essa oportunidade está sendo incrível porque é a primeira vez que estou defendendo um time grande - disse Flor, que é natural de Santarém (PA), em entrevista ao site oficial do clube carioca.
A arqueira disse que o Cruz-Maltino encontrará muita dificuldade ao longo da competição. Para ela, várias equipes fortes estão na disputa do Estadual e destacou a importância de pontuar no duelo contra o Serra Macaense.
- A gente precisa manter o foco e colocar em prática tudo o que o Tony (treinador) vem passando pra gente. Saindo com a vitória a gente vai adquirir mais confiança para os próximos confrontos, mas precisamos manter os pés no chão e fazer um bom jogo. - finalizou a goleira.
As Meninas da Colina buscam a segunda vitória para seguirem na liderança do Carioca. O time da Cruz de Malta está na frente por causa do saldo de gols conquistado na vitória elástica da estreia. A competição conta com 12 equipes e as quatro melhores se classificam para as semifinais.

