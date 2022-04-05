Flavio Tenius se despede do Botafogo: 'Clube se transformou na minha segunda casa'

A despedida após dez anos no Botafogo teria, quase que obrigatoriamente, um tom emotivo. Flavio Tenius, desligado oficialmente do clube neste terça-feira, postou uma mensagem pelo fim dos trabalhos no Alvinegro em uma rede social.+ Por procura de ingressos em jogo contra o Corinthians, Botafogo ganha mais de 2000 sócios em três dias

O preparador físico estava no Glorioso desde 2010 - ele teve uma breve passagem no Vasco em 2015, mas logo retornou ao Botafogo. No clube, teve contato com Jefferson e Gatito Fernández, os dois principais goleiros da equipe nos últimos anos.

- Sou muito grato por todos esses anos no clube que se transformou na minha segunda casa. Infelizmente, nem sempre acontece o que desejamos, mas nunca esquecerei todas as conquistas que tivemos juntos e todo esse carinho que sempre recebi da torcida do Botafogo. Muito obrigado - escreveu.

Flavio perdeu espaço com a chegada de Luís Castro, que trouxe um preparador de goleiros da própria comissão técnica consigo.