Flávio Tênius lamenta novo erro contra Botafogo: 'Não houve pênalti'

Crédito: Fávio Tênius lamentou novo erro de arbitragem contra Alvinegro - Reprodução Botafogo TV

Neste domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, com um pênalti polêmico no último lance da partida. Em entrevista coletiva após a partida, o interino Flávio Tênius lamentou um novo erro de arbitragem contra o Alvinegro.

- Queria ser bem claro: não houve pênalti. Isso tem acontecido muito. O juiz teve oportunidade de ir ao VAR, olhou e deu um pênalti que não houve. É difícil entender a presença do VAR, é uma tecnologia que veio para ajudar, mas os árbitros não conseguem… Isso aconteceu algumas vezes com o Botafogo e com outras equipes também. Acontece toda hora. Não sei qual é a dificuldade dos árbitros. Pelo menos um pontinho aqui iria nos ajudar – afirmou Tenius.

Analisando a partida, o técnico interino avaliou o time positivamente na parte defensiva, mas reconheceu a dificuldade no setor ofensivo.

– Vi um jogo de muita marcação. O Bahia também praticamente não teve chances de gol. Nós tivemos mais três oportunidades. Um bom chute do Nazário no primeiro tempo, no final uma bola do Kalou, que não foi tão clara que nem essa. Foi um jogo de marcação. A gente tentou. Sabia que seria um jogo difícil, mas conseguimos marcar bem e realmente tivemos dificuldade na frente. Mas isso é do campeonato difícil que a gente disputa. O Brasileiro é um campeonato muito difícil e a gente está em busca de uma melhor sequência na competição - finalizou o treinador.