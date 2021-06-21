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futebol

FlaTV transmitirá programa especial sobre Gerson antes da despedida

Negociado com o Olympique de Marseille, da França, Gerson fará sua última partida pelo Flamengo contra o Fortaleza, no Maracanã, nesta quarta-feira...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 11:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ídolo da Nação e multicampeão pelo Flamengo, Gerson está vivendo seus últimos dias como atleta rubro-negro. Negociado com o Olympique de Marseille, da França, o Coringa fará sua última partida na quarta-feira, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Na véspera, a FlaTV transmitirá um programa dedicado ao jogador. A transmissão será às 19h no canal oficial do clube.
- Confira amanhã, às 19h, o programa especial de despedida do craque Gerson. Venha se emocionar com a gente na FlaTV! - publicou o Flamengo.
Bicampeão do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Estadual e campeão da Recopa Sul-Americana e da Libertadores, Gerson fará sua 109ª partida com o Manto na quarta-feira. São 7 gols feitos pelo meia no Flamengo desde 2019.

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