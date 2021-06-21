FlaTV transmitirá programa especial sobre Gerson antes da despedida

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ídolo da Nação e multicampeão pelo Flamengo, Gerson está vivendo seus últimos dias como atleta rubro-negro. Negociado com o Olympique de Marseille, da França, o Coringa fará sua última partida na quarta-feira, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Na véspera, a FlaTV transmitirá um programa dedicado ao jogador. A transmissão será às 19h no canal oficial do clube.

- Confira amanhã, às 19h, o programa especial de despedida do craque Gerson. Venha se emocionar com a gente na FlaTV! - publicou o Flamengo.