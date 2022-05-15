Flamengo x Universidad Católica (CHI): saiba onde assistir o jogo da Libertadores

Nesta terça, às 21h30, Flamengo e Universidad Católica, do Chile, se enfrentam no Maracanã pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. O confronto - no qual o time de Paulo Sousa entrará pressionado - terá transmissão da Conmebol TV e do SBT, além do Tempo Real do LANCE!, onde você acompanhará todas as emoções.E MAIS: Confira a situação do Grupo H da Copa Libertadores!Com 10 pontos após quatro rodadas, o Flamengo garante a vaga nas oitavas de final da Libertadores com um empate diante nesta terça, enquanto uma vitória assegura a primeira posição da chave com uma rodada de antecedência, além de deixar o time de Paulo Sousa em condições de brigar pelas primeiras posições gerais, o que garante a vantagem de decidir os confrontos no mata-mata como mandante.Apesar da boa campanha na Libertadores, o Flamengo enfrentará um cenário de pressão no Maracanã. A equipe não tem entregado desempenho nem resultado no Campeonato Brasileiro. Além disso, decisões políticas do Conselho Deliberativo desagradaram a Nação, que já protestou contra a diretoria no Ceará e em Volta Redonda.Os ingressos para a partida seguem à venda, de R$ 45 a R$ 500, e, até a manhã deste domingo, haviam entradas disponíveis para todos os setores. Confira todas as informações sobre vendas clicando aqui!