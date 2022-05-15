Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x Universidad Católica (CHI): saiba onde assistir o jogo da Libertadores

Duelo desta terça-feira, no Maracanã, é válido pela quinta rodada do Grupo H da Copa...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 18:05
Nesta terça, às 21h30, Flamengo e Universidad Católica, do Chile, se enfrentam no Maracanã pela quinta rodada do Grupo H da Copa Libertadores. O confronto - no qual o time de Paulo Sousa entrará pressionado - terá transmissão da Conmebol TV e do SBT, além do Tempo Real do LANCE!, onde você acompanhará todas as emoções.E MAIS: Confira a situação do Grupo H da Copa Libertadores!Com 10 pontos após quatro rodadas, o Flamengo garante a vaga nas oitavas de final da Libertadores com um empate diante nesta terça, enquanto uma vitória assegura a primeira posição da chave com uma rodada de antecedência, além de deixar o time de Paulo Sousa em condições de brigar pelas primeiras posições gerais, o que garante a vantagem de decidir os confrontos no mata-mata como mandante.Apesar da boa campanha na Libertadores, o Flamengo enfrentará um cenário de pressão no Maracanã. A equipe não tem entregado desempenho nem resultado no Campeonato Brasileiro. Além disso, decisões políticas do Conselho Deliberativo desagradaram a Nação, que já protestou contra a diretoria no Ceará e em Volta Redonda.Os ingressos para a partida seguem à venda, de R$ 45 a R$ 500, e, até a manhã deste domingo, haviam entradas disponíveis para todos os setores. Confira todas as informações sobre vendas clicando aqui!
Crédito: FlamengoreceberáaUniversidadCatólica,doChile,nestaterça-feira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados