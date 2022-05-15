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futebol

Flamengo x Universidad Católica (CHI): jogo pela Libertadores ainda tem ingressos para todos setores

Duelo será válido pela quinta rodada do Grupo H, às 21h30 desta terça, no Maracanã...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 11:05
Em situação tranquila na Libertadores, mas pressionado pelo desempenho recente e pelo "extra-campo', o Flamengo volta ao Maracanã nesta terça-feira, quando receberá a Universidad Católica, do Chile, pela quarta rodada do Grupo H da Copa. Os ingressos seguem à venda e há entradas disponíveis para todos os setores, custando de R$ 45 a R$ 500. Veja todas as informações abaixo!Em seu site oficial, o Flamengo destaca ainda o seguinte:
- Os torcedores que transferiram os Pacotes Maracanã e Libertadores de 2020 para 2022 já estão com os seus ingressos garantidos no carrinho de compras (e carregados no cartão-ingresso, caso possua cartão ativo). Além disso, caso estes possuam convidados, eles também poderão comprar entradas para os seus convidados, de acordo com os horários abaixo.
Neste momento, o Fla está com a vaga às oitavas de final encaminhada, com dez pontos no grupo, seguido de Talleres, com sete. A Católica, na terceira posição, está com quatro pontos.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
Basta um empate no próximo jogo, justamente diante da Universidad Católica em casa, para o Flamengo se garantir matematicamente na fase seguinte.
Confira todas as informações sobre a venda de ingressos:
17/05, (16h) - Encerramento das vendas on-line
VALORES
Norte - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00) Sul - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00) Leste Superior - Sócio-torcedor: R$45,00 - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)
Leste Inferior - Sócio-torcedor: R$70,00 - Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)
Oeste Inferior - Sócio-torcedor: R$70,00 - Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)
Maracanã Mais - Sócio-torcedor: R$265,00 - Público Geral: R$500,00 (meia R$285,00) SUL B (VISITANTE) - Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)
Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca (clique aqui e veja a relação no evento em questão). Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.
COMPRA E TROCA DE INGRESSOS Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos: - Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet); - Documento oficial e original de identificação com foto e CPF; - Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver). OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.
Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s). IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.
Para conferir todos os pontos de troca disponíveis, informações sobre gratuidades e meia-entrada, acesse a descrição da partida no site mengo.com.br.
Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.
Crédito: TorcidadoFlamengonoMaracanã:próximojogoépelaLibertadores(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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