Flamengo x Unión La Calera: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em busca de se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera (CHI) nesta terça-feira (27), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Após estrear no torneio com vitória sobre o Vélez, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com três pontos. A equipe chilena empatou com a LDU na primeira rodada.
Para a partida, Rogério Ceni terá quase todo o elenco rubro-negro à disposição. Um desfalque importante é o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de uma fibrose na coxa direita. Sem o defensor, a tendência é que o treinador repita a formação que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, na última terça-feira, com Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga.
FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA
- Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data e hora: 27 de abril de 2021, às 19h15
- Árbitro: Eber Aquino (PAR)
- Onde assistir: Fox Sports
- FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni
- UNIÓN LA CALERA: Martín; Ramírez, García, Vilche e Wiemberg; Castellani, Valencia, Jeisson Vargas e Oyanedel; Vilches e Rivero. Técnico: Luca Marcogiuseppe
- Palpites da redação do Lance: 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.