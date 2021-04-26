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Libertadores

Flamengo x Unión La Calera: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Rubro-Negro lidera a chave com três pontos

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 18:22
Equipes medem forças nesta terça-feira, no Maracanã Crédito: Arte LANCE!
Em busca de se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera (CHI) nesta terça-feira (27), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Após estrear no torneio com vitória sobre o Vélez, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com três pontos. A equipe chilena empatou com a LDU na primeira rodada.
Para a partida, Rogério Ceni terá quase todo o elenco rubro-negro à disposição. Um desfalque importante é o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de uma fibrose na coxa direita. Sem o defensor, a tendência é que o treinador repita a formação que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, na última terça-feira, com Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga. 

FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA

  • Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data e hora: 27 de abril de 2021, às 19h15
  • Árbitro: Eber Aquino (PAR) 

  • Onde assistir: Fox Sports  

  • FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni
  • UNIÓN LA CALERA: Martín; Ramírez, García, Vilche e Wiemberg; Castellani, Valencia, Jeisson Vargas e Oyanedel; Vilches e Rivero. Técnico: Luca Marcogiuseppe 

  • Palpites da redação do Lance: 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.

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