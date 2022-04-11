Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x Talleres-ARG: prováveis times, desfalques e onde assistir

Jogo será no Maracanã e é válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores...
LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:50

Depois de vencer na estreia da Libertadores, o Flamengo terá o primeiro jogo diante de sua torcida na edição deste ano do torneio. A partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o Rubro-Negro recebe o Talleres-ARG, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H. O Rubro-Negro enfrenta o clube argentino, que também venceu na rodada inaugural, diante do Universidad Católica. Com Paulo Sousa pressionado por melhores rendimentos e resultados, o Fla está à frente no grupo por ter um gol a mais no saldo, mas ambos os times pintam como favoritos para avançar às oitavas de final da Libertadores.
> Confira a tabela da Libertadores
FICHA TÉCNICAFlamengo x Talleres-ARG - 1ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 12/04/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)Onde assistir: SBT, ESPN e Conmebol TV.
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo; Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Willian Arão, Andreas Pereira (Everton Ribeiro), Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.
Suspenso: -​Pendurados: -​Desfalques: Fabrício Bruno (dúvida), Ayrton Lucas, Pablo, Vitinho e Rodrigo Caio (lesionados).
TALLERES-ARG (Técnico: Pedro Caixinha)Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Valoyes (Martino), Esquivel, Fértoli; Girotti.​​Suspensos: -​Pendurados: -​Desfalques: Valoyes (dúvida).
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados