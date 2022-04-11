Flamengo x Talleres-ARG: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de vencer na estreia da Libertadores, o Flamengo terá o primeiro jogo diante de sua torcida na edição deste ano do torneio. A partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o Rubro-Negro recebe o Talleres-ARG, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H. O Rubro-Negro enfrenta o clube argentino, que também venceu na rodada inaugural, diante do Universidad Católica. Com Paulo Sousa pressionado por melhores rendimentos e resultados, o Fla está à frente no grupo por ter um gol a mais no saldo, mas ambos os times pintam como favoritos para avançar às oitavas de final da Libertadores.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Talleres-ARG - 1ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 12/04/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)Onde assistir: SBT, ESPN e Conmebol TV.
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo; Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Willian Arão, Andreas Pereira (Everton Ribeiro), Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.
Suspenso: -Pendurados: -Desfalques: Fabrício Bruno (dúvida), Ayrton Lucas, Pablo, Vitinho e Rodrigo Caio (lesionados).
TALLERES-ARG (Técnico: Pedro Caixinha)Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Valoyes (Martino), Esquivel, Fértoli; Girotti.Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Valoyes (dúvida).