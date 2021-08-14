Flamengo x Sport: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi designado para ser o palco do duelo entre Flamengo e Sport, neste domingo, às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo não será no Maracanã pois o estádio passa por uma reforma no gramado. Assim, é na Cidade do Aço que o time de Renato Gaúcho tentará se recuperar da goleada na rodada passada e seguir na cola do G-4, enquanto os visitantes querem surpreender e se distanciar do Z-4.As ambições são distintas, porém o Sport tem o trunfo da provável estreia de Hernanes, que já chegou causando polêmica e afirmando que "87 é do Sport". Do lado dos mandantes, Pedro retorna e será a referência ofensiva de um time que terá oito desfalques, mas que ainda assim é o amplo favorito no embate.