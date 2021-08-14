Flamengo x Sport: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi designado para ser o palco do duelo entre Flamengo e Sport, neste domingo, às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo não será no Maracanã pois o estádio passa por uma reforma no gramado. Assim, é na Cidade do Aço que o time de Renato Gaúcho tentará se recuperar da goleada na rodada passada e seguir na cola do G-4, enquanto os visitantes querem surpreender e se distanciar do Z-4.As ambições são distintas, porém o Sport tem o trunfo da provável estreia de Hernanes, que já chegou causando polêmica e afirmando que "87 é do Sport". Do lado dos mandantes, Pedro retorna e será a referência ofensiva de um time que terá oito desfalques, mas que ainda assim é o amplo favorito no embate.
Confira mais informações da partida entre Flamengo x Sport:
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 15 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)
Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!.
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques: César, Rodrigo Caio, Piris da Motta (em recuperação das respectivas lesões), Gustavo Henrique (sinais de virose), Thiago Maia, Renê (ambos com Covid-19), Diego e Gabigol (suspensos). Pendurados: Arrascaeta, Rodrigo Caio, Willian Arão e Bruno Henrique.
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SPORT (Técnico: Umberto Louzer)Mailson; Hayner, Thyere, Sabino e Chico; Marcão, José Welison e Gustavo; Paulinho Moccelin, Tréllez e Mikael.
Desfalques: André e Everaldo (lesionados).Pendurados: Paulinho Moccelin, Zé Welison, André, Rafael Thyere e Umberto Louzer (técnico).