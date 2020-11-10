Flamengo x São Paulo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo de maior peso das quartas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, terá início nesta quarta-feira, às 21h30, com a ida no Maracanã. O confronto entre cariocas e paulistas é o único envolvendo dois times vindos da Copa Libertadores, e, com a recente chegada de Rogério Ceni ao Rubro-Negro e a goleada sofrida pelo time da Gávea diante do Tricolor no Brasileirão, gera uma expectativa ainda maior. O jogo terá transmissão em Tempo Real do L!.

A terça-feira foi de apresentação oficial e primeiro contato entre Rogério Ceni e o elenco do Flamengo, que já trabalhou no Ninho do Urubu sob o comando do novo técnico. Por conta disso e dos desfalques do Rubro-Negro (veja a lista completa abaixo), a escalação do time é uma incógnita. Uma das decisões a ser tomada pelo treinador é na posição a qual é especialista, entre manter o jovem Hugo Souza como titular ou promover o retorno de Diego Alves à meta do Fla.

O São Paulo, por sua vez, vem embalado pela crescente no Brasileirão, além da própria classificação diante do Fortaleza, nos pênaltis, na fase anterior da Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico do Leão era justamente Rogério Ceni. Agora, Fernando Diniz precisa, outra vez, superar o ídolo e ex-goleiro do Tricolor.Confira mais informações da partida entre Flamengo e São Paulo:

COPA DO BRASIL - IDA DAS QUARTAS DE FINAL

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 11 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Natan e Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.

Pendurados: -Suspensos: -Desfalques: Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego, Filipe Luís (lesionados), Pedro, Everton Ribeiro e Isla (convocados para as Eliminatórias).

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Pendurados: - Suspensos: -Desfalques: Walce, Rojas, Lucas Perri, Liziero (lesionados), Tchê Tchê (Covid-19) e Arboleda (convocados para as Eliminatórias).